Bạc tóc ở tuổi 20

Trao đổi với PV VietNamNet, TS.BS Nguyễn Thị Hà Vinh, Phó Trưởng khoa Điều trị nội trú ban ngày, Phụ trách Phòng khám bệnh rụng tóc thể mảng và Bệnh lý về tóc (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, tóc bạc bản chất là dấu hiệu của quá trình lão hóa, tương tự như việc da xuất hiện nếp nhăn, sạm màu. Khi tóc lão hóa, sắc tố trong chân tóc suy giảm khiến sợi tóc chuyển màu xám hoặc trắng.

Tóc bạc sớm được định nghĩa tùy theo sắc tộc: Ở người da trắng là trước 20 tuổi, người da vàng (trong đó có Việt Nam) trước 25 tuổi và người da đen trước 30 tuổi. Khi tóc bạc xuất hiện trước các mốc này, được xem là tóc bạc sớm.

TS.BS Nguyễn Thị Hà Vinh (áo trắng) đang thăm khám. Ảnh: N.Huyền

Điều đáng lo ngại tại Việt Nam là tình trạng tóc bạc trước 25 tuổi ngày càng nhiều. Trong quá trình thăm khám, Tiến sĩ Vinh đã gặp trường hợp trẻ mới 6 tuổi đã có tóc bạc trắng.

Theo Tiến sĩ Vinh, tóc bạc sớm có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có các yếu tố không thể thay đổi như gene di truyền hoặc cơ địa. Tuy nhiên, lối sống hiện đại cũng góp phần khiến tóc lão hóa nhanh hơn.

Chế độ ăn uống thiếu vi chất như: Vitamin B12, sắt, kẽm, vitamin D... có thể khiến tóc bạc sớm. Việc ăn uống không đủ dinh dưỡng, ăn thực phẩm nhiều calo nhưng lại không đủ vi chất, lạm dụng thức ăn nhanh hoặc bỏ bữa kéo dài đều ảnh hưởng đến sắc tố tóc.

Ngoài ra, căng thẳng triền miên là một trong những yếu tố được Tiến sĩ Vinh đặc biệt nhấn mạnh: “Căng thẳng, áp lực khiến cơ thể tăng sản sinh gốc tự do, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan. Với tóc, tình trạng này góp phần làm tóc rụng, yếu và bạc sớm hơn”.

Một số bệnh lý cũng liên quan đến tóc bạc sớm như béo phì, rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tuyến giáp, bệnh tự miễn… Nếu tóc bạc đi kèm các bệnh lý mạn tính nên trên, mệt mỏi, rụng tóc nhiều hoặc thay đổi bất thường trên da, người bệnh nên đi khám để xác định chính xác nguyên nhân.

Công đoạn sơ chế hà thủ ô đỏ trước khi nấu cao. Ảnh: N.Huyền

Hà thủ ô không phải thần dược chữa tóc bạc

Lâu nay, nhiều người vẫn mách nhau cách dùng hà thủ ô chữa tóc bạc. Theo y học cổ truyền, hà thủ ô là vị thuốc tốt, được ông cha ta sử dụng từ lâu để dưỡng huyết, bổ can thận, hỗ trợ làm đen tóc.

Tuy nhiên, muốn phát huy hiệu quả, hà thủ ô cần được sử dụng đúng. Theo đó, bác sĩ y học cổ truyền sẽ phối hợp nhiều vị khác trong một bài thuốc hoàn chỉnh, tùy theo thể trạng từng người. Việc tự ý uống hà thủ ô không chỉ kém hiệu quả mà còn có thể gây hại, đặc biệt khi dùng hà thủ ô sống hoặc sai liều.

Tiến sĩ Vinh lưu ý, việc uống hà thủ ô phải có sự thăm khám của bác sĩ chuyên môn y học cổ truyền. Mỗi người có cơ địa, thể trạng và bệnh lý nền khác nhau; nếu tự ý mua hà thủ ô về uống theo quảng cáo hoặc truyền miệng, người dùng có thể gặp tác dụng phụ, thậm chí phản tác dụng do không hiểu rõ dược tính và cách bào chế đúng.

“Người dân không nên thấy tóc bạc sớm rồi tự mua hà thủ ô về uống. Thay vào đó, các bạn nên đi khám để được đánh giá tình trạng tóc, nguyên nhân bạc tóc và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Chăm sóc tóc bạc sớm cần dựa trên cơ chế bệnh sinh, thói quen sinh hoạt, dinh dưỡng và sự hướng dẫn đúng chuyên môn, tránh chạy theo lời đồn hoặc tự điều trị”, Tiến sĩ sĩ Vinh nhấn mạnh.

Để hạn chế tóc bạc sớm, chuyên gia khuyến cáo duy trì chế độ ăn đủ dưỡng chất, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và khám chuyên khoa khi có dấu hiệu bất thường. Với trẻ nhỏ xuất hiện tóc bạc, phụ huynh cần cho trẻ kiểm tra sức khỏe tổng quát để loại trừ bệnh lý và đánh giá yếu tố di truyền.