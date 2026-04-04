Ngày 4/4, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Đồng Nai.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh đã công bố và trao quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Đặng Anh Tuấn giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc bổ nhiệm Tiến sĩ Đặng Anh Tuấn diễn ra trong bối cảnh địa phương đang trình Trung ương xem xét đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, tỉnh kỳ vọng tân hiệu trưởng sẽ cùng tập thể nhà trường tiếp tục xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, đóng vai trò then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh cũng đặt mục tiêu Trường Đại học Đồng Nai phải từng bước trở thành cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, có uy tín trong khu vực và quốc tế, đúng định hướng đã được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ Tuấn bày tỏ sự biết ơn trước sự tin tưởng của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Ông cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, cùng tập thể nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và sinh viên.

Ông Đặng Anh Tuấn, 45 tuổi, có trình độ tiến sĩ Luật, cử nhân Anh văn, trưởng thành từ Học viện Cảnh sát Nhân dân (Bộ Công an). Từ tháng 7/2025, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao phụ trách, điều hành Trường Đại học Đồng Nai trên cương vị Phó hiệu trưởng. Mới đây, ông vừa trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.