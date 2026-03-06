Chiều 5/3, Trường Đại học Hòa Bình tổ chức lễ công bố và trao Nghị quyết của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm PGS.TS Bùi Anh Tuấn làm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường đã trao Nghị quyết bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho tân Hiệu trưởng. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, PGS.TS Bùi Anh Tuấn sẽ điều hành bộ máy quản lý, kiến tạo chiến lược, dẫn dắt các hoạt động đổi mới và chịu trách nhiệm cao nhất về chất lượng học thuật cũng như uy tín của Trường Đại học Hòa Bình.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Bùi Anh Tuấn cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, Trường Đại học Hòa Bình tập trung vào đổi mới thực chất, nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng nền tảng phát triển bền vững trong 10 năm tiếp theo.

Nhà trường sẽ nỗ lực xây dựng môi trường làm việc và học tập khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy sự chia sẻ và gắn kết giữa đội ngũ giảng viên, người lao động và sinh viên.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn (SN 1964 tại Nam Định), từng giữ nhiều vị trí quản lý: Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân (2008), Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD-ĐT (2010), Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD-ĐT (2012), Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương (2014-2025).

Với bề dày kinh nghiệm tại Bộ GD-ĐT cùng nhiều năm lãnh đạo thành công Trường Đại học Ngoại thương - một trong những đơn vị giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam, PGS.TS Bùi Anh Tuấn được kỳ vọng dẫn dắt Trường Đại học Hòa Bình bước vào giai đoạn phát triển đột phá.