VYO Grand Concert là hòa nhạc thường niên của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Việt Nam (VYO), nơi quy tụ hơn 70 thành viên từ 12-22 tuổi.

Từ năm 2022, chương trình đã trở thành dấu ấn đặc biệt của hành trình VYO. Mỗi năm một lần, sân khấu lại sáng lên cùng những giai điệu được chuẩn bị suốt bốn mùa.

VYO Grand Concert 2025 hứa sẽ là một đêm nhạc đong đầy cảm xúc, rộn rã niềm vui. Nếu những lần trước là âm nhạc mở ra cánh cửa bước vào những câu chuyện kể rủ rỉ thì lần này sẽ có nhiều hơn thế.

VYO Grand Concert 2025 mở màn với lời hiệu triệu ấm áp của Charlie Barber, mời gọi mọi tâm hồn phiêu lưu về tề tựu. Bầu không khí ngay lập tức trở nên rộn ràng với Gustav Holst với ước mơ và những khao khát khám phá đang nảy nở trong từng gương mặt trẻ. Giữa khung cảnh tưng bừng ấy, Telemann lại thủ thỉ bằng những giai điệu thân mật, giống như lời ai đó rỉ tai nhau thật khẽ trong lúc chiều buông.

Kinh đô nghệ thuật Paris hiện ra trong Symphony No. 31 của Mozart, giai điệu dẫn ta bước qua những quảng trường và mái ngói cổ kính của châu Âu. Chuyến đi bằng âm nhạc càng lúc càng trở nên vui vẻ và ngẫu hứng, khi chạm đến vùng đất Tây Ban Nha đầy sức sống với tổ khúc tuyển chọn từ Carmen của Georges Bizet trong âm nhạc sắc sảo, rực rỡ.

Tiến sĩ Phan Phúc sẽ đảm nhiệm vai trò chỉ huy VYO Grand Concert 2025 với sự tham gia của 70 nhạc công với một đêm nhạc duy nhất trong năm.

