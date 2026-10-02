Tiếng đàn nguyệt du dương, sâu lắng của NSND Cồ Huy Hùng hòa quyện cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội đưa khán giả trở về với những ký ức thân thương, êm đềm của làng quê Việt Nam.

Tối 1/10, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Hòa âm Trung - Việt. Sự kiện do Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam tổ chức, phối hợp cùng Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Lớn Quốc gia Trung Quốc, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 – 1/10/2026). Đêm nhạc không chỉ là sự kiện ngoại giao mà còn mang đến cho khán giả những giây phút thăng hoa cảm xúc.

Chương trình nghệ thuật "Hòa âm Trung - Việt" nhân Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026). Ảnh: Phạm Kiên

Mở đầu đêm nhạc, dưới đũa chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, không khí phòng hoà nhạc trở nên thiêng liêng khi những giai điệu Quốc ca Việt Nam - Tiến quân ca và Quốc ca Trung Quốc - Hành khúc quân tình nguyện vang lên qua sự thể hiện của Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội.

Ngay sau đó là tác phẩm Ngày hội do nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc sáng tác và Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội thể hiện, gợi mở một không khí rộn ràng, tràn đầy sức sống tươi trẻ.

Tiếp tục dòng chảy cảm xúc, khán giả được lắng nghe đoạn dạo đầu trong concerto The Butterfly Lovers (Chuyện tình Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài) viết cho violin và dàn nhạc, dưới sự thể hiện của nghệ sĩ Thiện Minh.

NSND Cồ Huy Hùng với tiếng đàn nguyệt du dương, sâu lắng. Ảnh: Phạm Kiên

Nét thanh bình, mộc mạc của quê hương Việt Nam được gửi gắm trọn vẹn qua Cảm xúc quê hương. Tiếng đàn nguyệt du dương, sâu lắng của NSND Cồ Huy Hùng hòa quyện cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội đã chạm đến trái tim của khán giả.

Ngay sau đó, những giai điệu hiện đại và quen thuộc với tác phẩm You and Me - bài hát chủ đề Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008 qua tiếng kèn Trumpet của nghệ sĩ Wang Yubing. Tiếng kèn vừa da diết vừa tươi sáng như lời nhắn gửi về tình bạn, sự thấu hiểu và sẻ chia không biên giới.

Đặc biệt, sự xuất hiện của khúc ca bất hủ Xin hỏi đường ở nơi nào (nhạc phim Tây Du Ký) đã bùng nổ cảm xúc trong lòng người nghe. Giọng baritone trầm ấm, nội lực của nghệ sĩ Đào Mác kết hợp cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội đã mở ra một khung trời kỷ niệm tuổi thơ quen thuộc, khiến cả khán phòng như đắm chìm trong sự hoài niệm thân thương.

Ngôn ngữ âm nhạc vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi khán giả. Ảnh: Phạm Kiên

Hướng về Thủ đô yêu dấu, ca khúc Hà Nội, niềm tin và hy vọng của nhạc sĩ Phan Nhân được cất lên qua giọng ca soprano trong trẻo của Zhou Xiaolin, hòa giọng cùng Dàn hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch và Nhà hát Ca múa nhạc Công an Nhân dân. Âm điệu tự hào, kiêu hãnh cất lên như một lời ngợi ca tình yêu mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Không chỉ dừng lại ở âm hưởng Á Đông, chương trình còn đưa khán giả thưởng thức những kiệt tác kinh điển của âm nhạc thế giới: O Sole Mio thể hiện bởi giọng ca Trường Linh mang lại không gian đậm chất lãng mạn, ấm áp của ánh nắng Ý. Aria Ô vin, dissipe la tristesse trong vở opera Hamlet do Đào Mác thể hiện cùng Dàn hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch và Nhà hát Ca múa nhạc CAND.

Nessun Dorma trong vở opera Turandot qua giọng tenor âm vang, tràn đầy cảm xúc của nghệ sĩ Wang Chong khiến khán giả vỗ tay không ngớt vì thán phục.

Đêm nghệ thuật kết thúc trọn vẹn và đong đầy ý nghĩa với ca khúc Việt Nam - Trung Hoa của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Tiếng hát hòa quyện của dàn nghệ sĩ Trường Linh, Đào Mác, Zhou Xiaolin, Wang Chong, cùng Dàn giao hưởng Hà Nội và Dàn hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch, Nhà hát Ca múa nhạc CAND đã cất lên rộn rã, hân hoan. Ngôn ngữ âm nhạc vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ để gắn kết những tâm hồn, để lại ấn tượng sâu đậm và tình cảm ấm áp trong lòng mỗi khán giả tham dự.

NSND Cồ Huy Hùng biểu diễn "Cảm xúc quê hương"

Clip: T.Lê