Sự kiện là nhịp cầu nghệ thuật tôn vinh mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia Việt Nam - Ba Lan, đồng thời khẳng định vai trò của âm nhạc như một ngôn ngữ chung không biên giới.

Chương trình do Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ba Lan tổ chức, mang đến cho công chúng thủ đô một trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao trong không gian hiện đại của Nhà hát Hồ Gươm.

Nghệ sĩ Rafał A. Łuszczewski và Nguyễn Việt Trung.

The Flow of Music quy tụ hai tên tuổi piano tiêu biểu, đại diện cho tài năng âm nhạc của Ba Lan và Việt Nam.

Nghệ sĩ Rafał A. Łuszczewski (Ba Lan) - một "Steinway Artist" với hơn 25 năm sự nghiệp quốc tế lẫy lừng - từng chinh phục nhiều sân khấu danh giá khắp thế giới và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những nghệ sĩ diễn giải tác phẩm của danh tài Fryderyk Chopin có chiều sâu và uy tín hàng đầu hiện nay.

Nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung (Việt Nam) - gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Anh ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ âm nhạc cổ điển quốc tế, đặc biệt gặt hái được nhiều thành công vang dội với các tác phẩm của Chopin.

Ban tổ chức cho biết, The Flow of Music được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ châu Âu đến Việt Nam. Ở đó, những kiệt tác của các nhà soạn nhạc vĩ đại được tái hiện qua hai thế hệ nghệ sĩ, tạo nên một cuộc đối thoại tinh tế, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ba Lan.



Chương trình hòa nhạc được chia làm 2 phần, dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc của âm nhạc lãng mạn và thế kỷ XX:

Phần I - Khát vọng tuổi trẻ, nghệ sĩ Nguyễn Việt Trung sẽ giới thiệu đến khán giả những mảng màu đối lập nhưng đầy chất thơ thông qua các tác phẩm: Impromptu Op. 90 No. 1 & 2 của F. Schubert, Sonata số 3 cung La thứ của S. Prokofiev, Ballade số 4 cung Fa thứ cùng Andante spianato và Grande Polonaise brillante Op. 22 của Chopin.

Phần II - Sự sâu lắng và uyên bác cùng Rafał A. Łuszczewski, nghệ sĩ gạo cội người Ba Lan sẽ hội ngộ người yêu nhạc cổ điển Thủ đô qua các kiệt tác chuẩn mực: Rhapsody Op. 79 No. 1 cung Si thứ của J. Brahms, chùm tác phẩm đỉnh cao của F. Chopin gồm: Waltz Op. 34 cung La giáng trưởng, Nocturne Op. 15 cung Fa trưởng, và Scherzo No. 3 cung Đô thăng thứ.

Chương trình sẽ khép lại với bản Warsaw Concerto đầy tráng lệ của R. Addinsell.