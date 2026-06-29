MS 2026.170

Tại khoa Điều trị bỏng trẻ em của Viện Bỏng Quốc gia, ngồi bên giường bệnh của con trai, anh Xa Văn Đoàn (ở xóm Nhạp, xã Tân Pheo, tỉnh Phú Thọ) lặng người mỗi khi nhìn vào cánh tay trái không còn nguyên vẹn của con trai, bé Xa Đức Hùng.

Bị dòng điện trung thế phóng vào người, cậu bé Xa Đức Hùng phải cắt bỏ 1/3 cánh tay trái

Biến cố xảy ra vào chiều 4/5/2026. Trên đường đi học về, Hùng dừng lại xem các bạn câu cá bên suối. Khu vực đó có đường dây điện trung thế 35kV chạy ngang qua. Trong lúc dựng thẳng cần câu, do khoảng cách quá gần, tia lửa điện cao thế bất ngờ phóng xuống, truyền thẳng vào cơ thể khiến cậu bé bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, Hùng được chuyển khẩn cấp về Viện Bỏng Quốc gia ngay trong đêm do bị tổn thương nặng. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định, mạch máu và mô cơ của Hùng bị phá hủy nghiêm trọng.

Để giữ lại tính mạng cho Hùng, hai ngày sau, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ cánh tay trái từ dưới khuỷu xuống bàn tay.

Tuy nhiên, tổn thương vẫn tiếp tục lan rộng. Trong các ca phẫu thuật tiếp theo, Hùng lần lượt phải cắt bỏ hai ngón chân út và áp út bên phải do hoại tử, đồng thời loại bỏ thêm nhiều phần cơ hoại tử vùng cánh tay sát bả vai để kiểm soát tổn thương.

Đến nay, Hùng đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật. Mỗi lần tỉnh dậy lại thấy mình bị mất đi một phần cơ thể khiến cậu bé hoảng loạn.

"Con cứ hỏi bao giờ được về nhà, bao giờ được đi học lại. Có hôm nhìn sang bên tay đã mất rồi hỏi: 'Bố ơi, tay con đâu rồi?'. Vừa hỏi, con vừa khóc. Tôi chỉ biết quay mặt đi để giấu nước mắt", anh Đoàn nghẹn ngào.

Mỗi lần nhìn cánh tay của mình đã mất, Hùng bật khóc trong đau đớn

Gia đình anh Đoàn sinh sống ở vùng núi phía Bắc tỉnh Phú Thọ. Cuộc sống của cả nhà phụ thuộc vào ruộng đồng và những công việc thời vụ bấp bênh của anh Đoàn. Dù khó khăn, vợ chồng anh vẫn chắt chiu nuôi hai con ăn học với mong muốn các con có cuộc sống tốt hơn.

Trước khi Hùng gặp tai nạn, năm 2019, Hùng từng mắc viêm gan virus, có nguy cơ xơ gan cao và phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Khoản nợ 60 triệu đồng từ những lần chữa bệnh trước vẫn chưa trả hết thì tai nạn bất ngờ lại ập đến.

Để xoay xở được 50 triệu đồng đóng tạm ứng viện phí, vợ chồng anh Đoàn đã bàn nhau bán đi mảnh ruộng nhỏ cùng những tài sản ít ỏi trong nhà, đồng thời vay mượn thêm từ anh em, họ hàng, làng xóm.

Ngoài ra, chi phí thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm cùng các vật tư y tế hỗ trợ đến nay hết khoảng 30 triệu đồng, chưa tính chi phí sinh hoạt ăn uống hàng ngày.

Theo bác sĩ Đoàn Chí Thanh, khoa Điều trị bỏng trẻ em, tình trạng của Hùng vẫn rất phức tạp. Dù đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật nhưng lượng mô hoại tử còn nhiều và vẫn tiếp tục xuất hiện.

Đáng lo ngại nhất là phần cơ quanh xương vùng vai bị tổn thương nặng, nhiều khả năng Hùng sẽ phải trải qua cuộc đại phẫu tháo bỏ toàn bộ khớp vai để ngăn nhiễm trùng lan rộng.

Phía trước Hùng còn là hành trình dài với nhiều ca phẫu thuật, điều trị chuyên sâu và phục hồi chức năng.

Gia đình anh Xa Văn Đoàn thuộc diện khó khăn ở địa phương

"Mỗi lần nghe bác sĩ nói con cần phẫu thuật hoặc thay đổi phương pháp điều trị, vợ chồng tôi lại run lên. Một phần vì lo con nguy kịch, một phần vì không biết lấy đâu ra tiền. Tài sản trong nhà thứ gì bán được chúng tôi đã bán hết rồi. Giờ không còn gì để bán nữa. Chỉ sợ đến lúc con phải mổ tiếp mà gia đình không còn khả năng", anh Đoàn chia sẻ.

Những ngày này, trên giường bệnh, cậu bé Hùng vẫn mấp máy hỏi mẹ bao giờ được về nhà để trở lại trường. Hùng vẫn chưa hề biết mình có thể phải mất vĩnh viễn cả bờ vai trái.

Giữa lằn ranh sinh tử và khó khăn về kinh tế, gia đình anh Đoàn vẫn gắng gượng từng ngày với hy vọng giữ lại sự sống và tương lai cho con.

Bạn đọc giúp em Xa Đức Hùng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.170 (em Xa Đức Hùng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lường Thị Cánh (mẹ của Đức Hùng) theo địa chỉ: Xóm Nhạp, xã Tân Pheo, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0395676975

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