Theo ghi nhận từ Ban tổ chức, đến hết ngày 31/10/2025, cuộc thi nhận được 3.814 bài dự thi (theo hình thức cá nhân và đội 2 người) đến từ thí sinh ở tất cả 34 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, số lượng thí sinh đến từ Đà Nẵng chiếm tỷ lệ cao nhất (30,9%), tiếp theo là Ninh Bình (24,4 %) và Bắc Ninh (17,6%).

Với kết quả tăng trưởng hơn 80% so với số lượng đơn đăng ký ở mùa 2, Tiếng nói Xanh mùa 3 đã chứng tỏ sức hút ngày càng lớn, thể hiện tầm ảnh hưởng của sân chơi này đối với học sinh THPT trên phạm vi cả nước.

Trong 10 chủ đề dự thi, tương ứng với 10 chương trình hành động trọng điểm của Quỹ Vì tương lai xanh, chủ đề được các thí sinh lựa chọn để đăng ký ý tưởng dự thi nhiều nhất bao gồm Lối sống xanh (27%), Năng lượng xanh (13,2%) và Tiêu dùng xanh (11,4%). Các chủ đề đều gắn liền với đời sống thường nhật, phản ánh sự quan tâm ngày càng sâu sắc của giới trẻ đối với những thay đổi trong môi trường sống và xu hướng phát triển bền vững của xã hội hiện nay.

Ban tổ chức cuộc thi Tiếng nói Xanh trong buổi giới thiệu thông tin về mùa 3 đến học sinh tại THPT Chuyên Quốc học Huế

Trước đó, ngay sau khi phát động cuộc thi vào giữa tháng 9, Ban tổ chức đã triển khai chuỗi hoạt động quảng bá để lan tỏa thông tin đến hàng chục ngàn học sinh của 22 điểm trường THPT tại 10 tỉnh, thành ở cả 3 miền (gồm Lào Cai, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP.HCM, Cần Thơ). Phần lớn giáo viên và học sinh đã bày tỏ sự ấn tượng với quy mô toàn quốc và chủ đề quan trọng, thiết thực của Tiếng nói Xanh.

TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi Tiếng Nói Xanh mùa 3, chia sẻ: “Sự bứt phá về số lượng thí sinh năm nay cho thấy tinh thần sống xanh đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ Việt Nam. Các em không chỉ quan tâm đến vấn đề môi trường mà còn muốn biến sự quan tâm đó thành hành động - bằng tiếng nói, ý tưởng và cam kết của chính mình. Với Quỹ Vì tương lai xanh, đây chính là mục tiêu lớn nhất của Tiếng nói Xanh: khơi dậy tư duy phản biện, năng lực hùng biện và hành động tích cực của học sinh trên hành trình xây dựng tương lai bền vững cho đất nước”.

Cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3 khẳng định sức hút khi phủ sóng tất cả tỉnh thành cả nước, thu hút lượng đơn đăng ký gần gấp đôi so với mùa trước

Sau Vòng Đăng ký, các đội thi được lựa chọn sẽ tiếp tục bước vào Vòng Sơ khảo với hình thức dự thi trực tuyến trên nền tảng Gen Green trong thời gian từ ngày 15/11 - 30/11/2025. Ở vòng này, các thí sinh sẽ thực hiện một video hùng biện về ý tưởng đã nộp cho Ban Tổ chức.

Từ các bài thi video, dự kiến 120 đội thi trên cả nước sẽ được chọn để bước tiếp vào vòng Đối đầu, lần lượt diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM. Đây sẽ là cơ hội để các thí sinh thi đấu đối kháng trực tiếp với những đối thủ đến từ 3 miền Tổ quốc, để lựa chọn ra Top 16 đội thi/cá nhân xuất sắc nhất bước vào vòng thi cuối cùng - Vòng Tranh hạng - dự kiến diễn ra tại Trường Đại học VinUni vào ngày 30 - 31/1/2026.

Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc chương trình Giáo dục Xanh, nằm trong Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup giai đoạn 2023 - 2028. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 18 tỷ đồng, với nhiều phần thưởng hấp dẫn và giá trị. Đặc biệt, đội quán quân (ở cả 2 bảng) có cơ hội giành suất học bổng 100% cho bậc cử nhân trong thời gian 4 năm tại Trường Đại học VinUni. Thí sinh có thể xem chi tiết thể lệ và cập nhật các tin tức mới nhất về mùa 3 của cuộc thi Tiếng nói Xanh qua cổng thông tin: https://talkgreenfuture.net

Thế Định