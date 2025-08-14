Sáng 14/8, Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 đã khai mạc.

Diễn ra từ ngày 13-28/8, khoá tập huấn được tổ chức tại Hà Nội và một số địa phương lân cận, với sự tham gia của khoảng 80 giáo viên và tình nguyện viên dạy tiếng Việt từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khoá tập huấn có các hoạt động chính gồm: phương pháp giảng dạy tiếng Việt do các giảng viên của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đứng lớp; tìm hiểu về hệ sinh thái sách giáo khoa điện tử và học liệu truyền hình; dự giờ tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm; tham gia thực hành giảng dạy; Tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội (viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Phủ Chủ tịch; thăm Văn Miếu-Quốc Tử giám, Bảo tàng Lịch sử quân sự) và một số tỉnh lân cận.

Các đại biểu kiều bào trở về tham dự khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt.

Tại lễ khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đông đảo thầy cô giáo ở nước ngoài trở về tham dự khóa tập huấn.

Ông khẳng định công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc, thể hiện qua các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc và ngôn ngữ dân tộc.

Trong các chuyến thăm và làm việc tại nước ngoài, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc học và dạy tiếng Việt. Nhiều cuộc gặp đã ghi nhận những ý kiến, đề xuất của kiều bào, tặng sách, giáo trình, trao đổi trực tiếp với giáo viên, học sinh lớp học tiếng Việt ở sở tại. Những hoạt động này đã tiếp thêm động lực to lớn cho đội ngũ giáo viên kiều bào – những người đang tận tâm giữ gìn tiếng Việt, “linh hồn của dân tộc” nơi đất khách.

Trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã không ngừng nỗ lực duy trì và phát triển các lớp dạy tiếng Việt dành cho con em kiều bào. Từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Á, hàng trăm lớp học tiếng Việt đã được tổ chức nhờ sự tâm huyết và đóng góp của các thầy cô kiều bào - nhiều người trong số đó giảng dạy hoàn toàn miễn phí.

Đặc biệt, tại một số quốc gia có đông người Việt sinh sống như Đài Loan (Trung Quốc), Lào…, tiếng Việt đã chính thức được đưa vào giảng dạy như một ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa và ngôn ngữ dân tộc cho thế hệ trẻ người Việt xa Tổ quốc.

Mỗi thầy cô giáo đang dạy tiếng Việt ở nước ngoài chính là một sứ giả văn hóa, là nhịp cầu nối hồn Việt trong tim mỗi người con xa xứ, bày tỏ tin tưởng, với tâm huyết của các thầy cô và sự hỗ trợ từ trong nước, tiếng Việt sẽ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong sự kiện, Giáo sư/Tiến sỹ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã chia sẻ về những đóng góp nổi bật của nhà trường trong công tác giảng dạy và hỗ trợ giáo dục tiếng Việt: Từ việc xây dựng các kênh dạy tiếng Việt trực tuyến, tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên ở nhiều quốc gia và cho kiều bào, đến triển khai các khóa học với trình độ đa dạng, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Ngoài ra, nhà trường còn chú trọng biên soạn, cung cấp học liệu, mở rộng các chương trình học bổng cho học viên quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh và ngôn ngữ Việt Nam ra thế giới.

Ông thay mặt nhà trường trao tặng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài bộ "Từ điển Ngôn ngữ học" của Giáo sư Nguyễn Thiện Giáp, để bổ sung vào tủ sách của Ủy ban, góp phần làm phong phú nguồn tư liệu tiếng Việt phục vụ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cô Đỗ Bích Thảo, trở về từ Ba Lan tham dự khóa học cho biết: "Tôi dạy ở trường tiếng Việt Lạc Long Quân ở thủ đô Praha. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự khóa học như thế này. Đó là niềm vinh dự và tự hào lớn, cũng như là cơ hội quý báu để nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Việt của bản thân".