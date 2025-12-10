Đây là những tư liệu có giá trị đặc biệt, góp phần làm phong phú Bộ sưu tập Hoàng Vân - di sản tư liệu thế giới được UNESCO ghi danh.

Đại diện Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III - Tiến sĩ Trần Việt Hoa tiếp nhận trao tặng từ con gái nhạc sĩ Hoàng Vân - Tiến sĩ Y Linh.

Tiến sĩ Lê Y Linh, con gái nhạc sĩ Hoàng Vân cho biết, gần 20 ấn phẩm gồm tập bài hát, tờ nhạc rời và các tài liệu xuất bản giai đoạn 1959-1991 đã được trao tặng trong đợt này. Đáng chú ý có bản thảo viết tay Nói chuyện về sáng tác ca khúc (1964) gồm 82 trang - tư liệu chưa từng công bố, được đánh giá như một giáo trình sáng tác giai đoạn đầu của nền âm nhạc Việt Nam. Tài liệu này do nhạc sĩ Trương Ngọc Xuyên trao tặng, sau khi được gia đình ông gìn giữ suốt hơn 60 năm.

Các tài liệu quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân được gia đình trao tặng cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

Các hiện vật nổi bật khác gồm bản viết tay Quảng Bình quê ta ơi! (1964) và bản nhạc bỏ túi song ngữ Việt - Hoa do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc phát hành thập niên 1960. Tài liệu này được sưu tầm bởi nhóm Red Music Society - cộng đồng trẻ yêu thích âm nhạc Hoàng Vân. Ngoài ra, loạt ấn phẩm xuất bản từ cuối thập niên 1950 đến 1990 tiếp tục cho thấy sức lan tỏa rộng rãi của âm nhạc Hoàng Vân qua nhiều thế hệ và nhiều chương trình hòa nhạc lớn.

Đa số tư liệu được gia đình phục hồi trong 3 năm gần đây, sau thời gian dài thất tán vì chiến tranh và biến động lịch sử. "Mỗi tài liệu đều có hành trình riêng, được tìm thấy qua bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người yêu quý âm nhạc của ba tôi", bà Y Linh chia sẻ.

Bà nhấn mạnh việc bàn giao tư liệu không chỉ là thủ tục hành chính mà thể hiện trách nhiệm của gia đình trong việc bảo tồn, lan tỏa di sản âm nhạc Việt Nam.

Đại diện Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III - Tiến sĩ Trần Việt Hoa đánh giá, đợt tiếp nhận này có ý nghĩa đặc biệt trong việc mở rộng bộ sưu tập tư liệu về nhạc sĩ Hoàng Vân.

"Việc bổ sung tài liệu cho thấy bộ sưu tập vẫn sống động và tiếp tục hoàn thiện, giúp công chúng và giới nghiên cứu tiếp cận rõ hơn về tư duy sáng tác khí nhạc, thanh nhạc của ông", bà Hoa nói. Bà cũng nhấn mạnh bảo tồn di sản không dừng lại ở việc được ghi danh mà là quá trình liên tục sưu tầm, lưu giữ và phát huy giá trị.

Hai anh em sinh đôi - nhạc sĩ Hoàng Vân và Hoàng Long trao tặng hiện vật.

Bên cạnh đó, hai nhạc sĩ Hoàng Long - Hoàng Lân cũng trao tặng nhiều tài liệu quan trọng. Ở đợt thu nhận thứ nhất, các tài liệu đã được chỉnh lý gồm 22 đơn vị bảo quản (1957-2022) với nội dung phong phú: tác phẩm sân khấu, múa, ca khúc, nhạc phim hoạt hình, hợp xướng, sách âm nhạc và bài báo viết về hai tác giả. Đợt thứ hai gồm tài liệu tiểu sử, tác phẩm sáng tác, sách âm nhạc, ảnh, đĩa và nhiều tài liệu chưa được xử lý.

Việc bổ sung tư liệu của cả ba gia đình sáng tạo không chỉ giúp hoàn thiện nguồn dữ liệu nghiên cứu mà còn góp phần khẳng định vai trò của lưu trữ trong bảo tồn di sản âm nhạc Việt Nam, bảo đảm những giá trị của các thế hệ nhạc sĩ lớn tiếp tục được gìn giữ và tiếp cận rộng rãi trong tương lai.