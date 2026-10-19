Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, phát hiện thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ và 4 bộ di vật. Tại Đắk Lắk, 2 hài cốt liệt sĩ gần bệnh viện dã chiến được quy tập nhờ 2 hòn đá đánh dấu mộ.

Tối 19/10, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo đó, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Trong ngày, các đơn vị xử lý hơn 600m³ đất, huy động 3 máy xúc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Qua quá trình tìm kiếm, đội quy tập phát hiện, cất bốc thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật.

Trong ngày 19/10, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 19/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 778 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Trong đó, 745 bộ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai khẩn trương, thể hiện lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, ngày 14/10, TPHCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Toàn bộ số hài cốt này được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Đắk Lắk: Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ gần bệnh viện dã chiến nhờ 2 hòn đá đánh dấu mộ

Ngày 19/10, Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Krông Bông tổ chức quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Chư Yang Sin.

2 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực núi Chư Yang Sin. Ảnh: Đội K51

Trước đó, anh Trần Hải (trú tại buôn Ja, xã Hòa Sơn) trong một lần đi tìm hoa phong lan tại Vườn quốc gia Chư Yang Sin đã phát hiện 2 nấm mộ nằm cách nhau khoảng 3m gần bờ suối, mỗi ngôi mộ đều được đánh dấu bằng một hòn đá.

Khu vực này nằm cách Bệnh xá dã chiến thuộc khu căn cứ H9 khoảng 300m, xung quanh còn lưu lại rất nhiều vật dụng của bộ đội.

Nhận được tin báo từ anh Trần Hải, ngày 19/10, Đội K51 cùng Ban CHQS xã Krông Bông đã vượt hơn 20km đường rừng đến vị trí kiểm tra, khảo sát và tiến hành quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật kèm theo đúng quy định.

Tại 2 ngôi mộ có 2 hòn đá được đặt cạnh để đánh dấu. Ảnh: Đội K51

Hiện tại, 2 hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng, bảo quản trang nghiêm tại Nhà linh Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) để chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Đây cũng là hài cốt liệt sĩ thứ 46 và 47 mà Đội K51 quy tập được trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) trong đợt thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Để sớm xác định được danh tính các anh hùng liệt sĩ, Đội K51 rất mong nhân dân và các cựu chiến binh nếu biết thêm thông tin về 2 phần mộ trên xin cung cấp cho đơn vị, góp phần đưa các anh trở về với gia đình và quê hương.

Được biết, căn cứ H9 từng là nơi Tỉnh ủy Đắk Lắk đứng chân lãnh đạo phong trào kháng chiến chống Mỹ. Tại đây đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt và hiện vẫn còn nhiều phần mộ liệt sĩ chưa được tìm thấy.