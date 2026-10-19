Đà Nẵng

Khu vực Hố Bà Lâu từng là hố sâu hơn 20m, hiện nay nằm trong sân trụ sở Đảng ủy xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng), đang được xác minh thông tin có mộ liệt sĩ tập thể.

Sáng 19/10, UBND xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng) tổ chức hội thảo xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Hố Bà Lâu, hiện nay thuộc sân trụ sở Đảng ủy xã, số 127 Hùng Vương, thôn An Đông.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự xã Hiệp Đức, từ tháng 9/2026, địa phương đã tiến hành rà soát, thu thập tư liệu lịch sử và thông tin từ các nhân chứng liên quan đến khu vực Hố Bà Lâu.

Đáng chú ý, khu vực này trước đây là một hố sâu hơn 20m, được cho là nơi chôn cất một số chiến sĩ cách mạng hy sinh trong thời kỳ chiến tranh.

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quang Cường

Theo thông tin ban đầu, khoảng năm 1960, nhóm 5 đến 6 thi thể chiến sĩ được chôn cất tại đây.

Các nguồn tư liệu cũng đề cập đến 3 chiến sĩ hy sinh trong trận đánh Đồi Sơn năm 1971, cùng những thông tin liên quan đến các ông Cao Đình Hồng, Phạm Gạo và một số chiến sĩ chưa rõ họ tên.

Trước hội thảo, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Liệt sĩ xã Hiệp Đức. Ảnh: Quang Cường

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đối chiếu lời kể của nhân chứng với hồ sơ lịch sử, bản đồ quân sự và các tài liệu liên quan nhằm làm rõ vị trí nghi chôn cất, số lượng, thông tin các liệt sĩ cũng như phiên hiệu đơn vị.

Chính quyền địa phương và các cựu chiến binh khảo sát khu vực nghi là nơi chôn cất liệt sĩ trong sân trụ sở Đảng ủy xã Hiệp Đức. Ảnh: H.Đ

Kết quả xác minh sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục khảo sát thực địa, xây dựng phương án tìm kiếm, khai quật, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định.