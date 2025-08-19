Giảm thiểu nguy cơ trẻ em dân tộc thiểu số bỏ học giữa chừng

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030 vừa diễn ra, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng - cho biết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng được Bộ Quốc phòng giao là cơ quan chủ trì triển khai thực hiện nội dung 2 của dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ các em học sinh người DTTS từ lớp 1-12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Các hình thức hỗ trợ gồm đồ dùng học tập, sách vở, tài liệu, nhu yếu phẩm và tiền ăn. Tổng số vốn cho giai đoạn 2021-2025 là 300 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách của Trung ương.

Cùng với đó, 180 tỷ đồng đã được triển khai cho 13 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và 27 đơn vị của Bộ đội Biên phòng. Các đơn vị này nhận nuôi mỗi năm 400 cháu học sinh; hỗ trợ 3.254 cháu trong năm 2022, và các năm 2023, 2024, 2025 mỗi năm 5.437 cháu.

Qua 4 năm triển khai đã có 122 học sinh đạt giải ở các kỳ thi các cấp, 2.559 học sinh đạt danh hiệu xuất sắc và giỏi, 2.046 học sinh đạt khá, 100% các cháu được lên lớp.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế nhận định “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” là dự án mang tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các DTTS; giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào DTTS ở miền núi tiếp cận được giáo dục, giảm thiểu nguy cơ bỏ học giữa chừng; tạo điều kiện cho thế hệ trẻ vùng biên cương được học tập, nâng cao trình độ, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của địa phương và của đất nước.

Đồng thời, dự án thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của quân đội nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng trong công tác dân vận, vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

Giúp dân xóa đói giảm nghèo

Cũng theo Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, làm nòng cốt để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, Bộ đội Biên phòng còn thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình giúp dân xóa đói giảm nghèo ở khu vực biên giới, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cả nước.

Tiêu biểu như chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" đã trao tặng bà con 17,66 tỷ đồng tiền mặt, 150 công trình dân sinh, 1.244 nhà Mái ấm biên cương, 454 con bò giống và nhiều quà tặng khác, tổng trị giá khoảng 270 tỷ đồng.

Hay chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” được triển khai từ năm 2016. Với chương trình này, hàng năm, các đơn vị bộ đội biên phòng nhận hỗ trợ và nuôi 3.000 lượt học sinh từ lớp 1-12, trong đó có gần 200 học sinh ở khu vực biên giới giáp Lào và Campuchia, mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/cháu/tháng. Tổng trị giá chương trình gần 200 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp hình lưu niệm cùng các cán bộ, chiến sĩ tại gian hàng bên lề hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huy động kinh phí gần 300 tỷ đồng để hỗ trợ các hoạt động như: tặng mô hình sinh kế, vốn khởi nghiệp, công trình dân sinh, sổ tiết kiệm chăn nuôi gia súc cho hội viên phụ nữ nghèo ở khu vực biên giới…

“Các chương trình trên đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, các cơ quan Trung ương và cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao và nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây cũng là đóng góp quan trọng của Bộ đội Biên phòng trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi” - ông Quế nhấn mạnh.

Góp phần xây dựng tương lai tươi sáng cho tuổi trẻ vùng biên cương

Chia sẻ định hướng hoạt động trong thời gian tới, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng cho hay mặc dù còn những khó khăn nhất định nhưng giai đoạn tiếp theo, dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” sẽ tiếp tục hỗ trợ cho hàng nghìn học sinh, góp phần xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ vùng biên cương của Tổ quốc.

Với vai trò cơ quan chủ trì, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị Chính phủ, các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm triển khai dự án trong giai đoạn 2026-2030 với nguồn vốn khoảng 500 tỷ đồng, bình quân 100 tỷ đồng/năm.

“Dự án mang tính đặc thù, việc hỗ trợ các cháu học sinh học tập cần được tiến hành liên tục, dài hạn thì mới có hiệu quả. Do vậy, sau khi kết thúc giai đoạn 2026-2030, đề nghị các cơ quan chức năng, nhất là Bộ Dân tộc và Tôn giáo xem xét, báo cáo Chính phủ có cơ chế để cho phép tiếp tục thực hiện dự án trong những năm tiếp theo” - Thiếu tướng Văn Ngọc Quế nêu.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2026-2030, Bộ đội Biên phòng được giao triển khai nhiều dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia với số vốn đề xuất gần 9.000 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn.

Nguồn vốn này sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất; hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao chưa có nguồn nước hoặc thiếu nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh; xây dựng đường giao thông nội vùng dự án và đường nối các điểm dân cư mới đến tuyến giao thông gần nhất; công trình thủy lợi nhỏ…

“Đề nghị Thủ tướng và các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt hiệu quả cao nhất” - Thiếu tướng Văn Ngọc Quế chia sẻ thêm.