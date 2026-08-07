Chiều 7/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, tại khu vực rãnh mộ thứ hai (khu B), lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 300m³ đất nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng phát hiện, cất bốc và quy tập được 17 hài cốt liệt sĩ và 11 bộ di vật kèm theo.

Tính từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập 227 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 201 hài cốt được phát hiện riêng lẻ, 26 hài cốt còn lại được quy tập tại 6 vị trí thuộc mộ tập thể khu A và khu B.

Cùng ngày, Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng và động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Xuân Thế khẳng định: "Mỗi mét đất được đào lên đều mang theo niềm hy vọng tìm lại, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với gia đình và quê hương... Dù còn nhiều khó khăn, vất vả, chúng ta tuyệt đối không được phép dừng bước khi vẫn còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa được gọi đúng tên mình".

Trung tướng Lê Xuân Thế cùng đoàn công tác theo dõi quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực rãnh mộ thứ hai (khu B) tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Ông đề nghị các lực lượng phối hợp chặt chẽ giữa quân sự, công an, chính quyền địa phương, nhân chứng lịch sử và nhân dân; ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời tìm kiếm tỉ mỉ từng di vật để làm cơ sở giám định ADN, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.

Động viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Trung tướng Lê Xuân Thế cho biết: "Tôi cũng ở trong tâm trạng như nhiều gia đình nhưng đã may mắn tìm được mẹ tôi vào năm 2004, sau 33 năm bà nằm lại ở chiến trường... Nhân dân, gia đình các liệt sĩ mãi mãi ghi nhớ những việc làm ý nghĩa ngày hôm nay của các đồng chí".

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. - Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). - Ngày 23/6, lực lượng chức năng tiến hành đào thăm dò, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía sau nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. - Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. - Đến nay, 227 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được tìm thấy.

233 nghĩa trang ở Hà Nội còn mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính Hà Nội hiện có 4.532 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 233 nghĩa trang. Thành phố sẽ lấy mẫu phục vụ giám định ADN, dự kiến hoàn thành trong tháng 10.