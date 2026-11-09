TRUNG QUỐC - Biết nữ sinh 18 tuổi mắc ung thư máu mong muốn được học thêm một tiết tiếng Anh, thầy cô và bạn bè đã cùng đến bệnh viện, tổ chức một tiết học đặc biệt ngay bên giường bệnh.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin một nữ sinh 18 tuổi, tên Bội Bội (đã thay đổi tên), học tại Trường Thực nghiệm trực thuộc Viện Nghiên cứu Giáo dục Kim Sa, thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh bạch cầu (ung thư máu).

Trước đó, biết được mong muốn của Bội Bội là được tham gia thêm một tiết học tiếng Anh, giáo viên chủ nhiệm đã cùng giáo viên bộ môn và các bạn trong lớp đến bệnh viện tổ chức một tiết học đặc biệt vào ngày 3/11. Hình ảnh thầy cô, bạn bè quây quần bên giường bệnh khiến nhiều người xúc động.

Khoảnh khắc các bạn cùng thầy cô ngồi xung quanh giường bệnh tham gia tiết học cuối cùng bên nữ sinh 18 tuổi gây xúc động. Ảnh: QQ

Theo lời kể của một bạn học tên Cao, Bội Bội phát hiện mắc bệnh bạch cầu từ 5 năm trước và phải nghỉ học trong thời gian dài. Dù vậy, em vẫn luôn yêu thích việc học. Khi còn đi học bình thường, nữ sinh có thành tích rất tốt, thường xuyên nằm trong top 3 của lớp và được bạn bè yêu mến.

Đầu học kỳ này, bệnh tình của Bội Bội tái phát. Khoảng 1 tháng trước, em phải nhập viện điều trị. Từ đó, thầy cô và các bạn thường xuyên đến thăm, kể cho em nghe những câu chuyện vui ở trường.

Ngày 5/11, Cao cùng một số bạn mua bánh kem đến thăm Bội Bội vì biết em muốn ăn bánh. Thế nhưng, lúc này sức khỏe nữ sinh đã suy yếu đáng kể. Em không còn đủ sức trò chuyện, chỉ có thể gật đầu đáp lại lời hỏi thăm của mọi người.

Đó cũng là lần cuối Cao được gặp người bạn của mình.

Khi hay tin Bội Bội qua đời, cậu không giấu được nỗi đau và sự tiếc nuối. Cao nhắn gửi: "Mình thật sự mong cậu có thể trở về, tiếp tục quản thúc mình, nhắc mình làm bài tập, nhắc mình học thuộc bài. Cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Chúc ngủ ngon!".

Hiệu trưởng Diêu cho biết, khi Bội Bội bị chẩn đoán mắc bệnh cách đây 5 năm, nhà trường từng phát động quyên góp được 70.000 nhân dân tệ (khoảng 268 triệu đồng) hỗ trợ gia đình. Sau đó, cha mẹ em sinh thêm một bé gái và sử dụng máu cuống rốn của em để điều trị cho chị. Tình trạng bệnh của Bội Bội từng dần cải thiện.

Tuy nhiên, khoảng 3 tháng trước, bệnh tình bất ngờ tái phát. Gia đình đưa em đến nhiều nơi tìm kiếm cơ hội chữa trị, nhưng cuối cùng phải trở về huyện Kim Sa điều trị. Những ngày cuối đời, nữ sinh phải duy trì sự sống bằng truyền dịch.

Trong 1 lần được thầy cô đến thăm, Bội Bội từng bày tỏ nguyện vọng sau khi qua đời sẽ hiến tặng thi thể cho y học.

Một tiết học bên giường bệnh, chiếc bánh kem trong lần gặp cuối và lời nhắn nhủ của người bạn khiến câu chuyện về Bội Bội càng thêm day dứt. Dù hành trình đến trường phải dang dở vì bệnh tật, tình yêu học tập và sự yêu thương của thầy cô, bạn bè dành cho em vẫn là những ký ức đẹp còn ở lại.