Giữa vô vàn chương trình tiết kiệm trên thị trường, có một lựa chọn vừa an toàn, vừa vượt trội về cơ hội: chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú” của HDBank - với giải Đặc biệt lên tới 3 tỷ đồng dành cho những khách hàng biết nắm bắt thời điểm và biến khoản tiền gửi của mình trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Từ nay đến ngày 28/02/2026, chỉ từ 50 triệu đồng và chỉ từ kỳ hạn 1 tháng, gửi tại quầy hay “chạm” ngay trên App HDBank, Đi HDBank, khách hàng được nhận ngay cơ hội tham gia đường đua với giải Đặc biệt 3 tỷ đồng - kích hoạt vận may tỷ phú; hoặc trúng sổ tiết kiệm 500 triệu đồng; bộ giải thưởng cao cấp từ LG - Bosch, loạt thẻ ATM trị giá “tiền lộc - tiền phát”…

“Vũ trụ” quà tặng trong chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú” hằng kỳ còn có: Xe SH 125i, Smart Tivi QLED Samsung 85inch, Robot hút bụi tự động cao cấp, Máy lọc không khí LG hiện đại, Thẻ ATM Napas giá trị 2-5 triệu đồng.

Bí kíp vàng để nhân đôi vận may: Gửi online sẽ nhân 2 mã dự thưởng và đặc biệt HDBank tặng thêm 01 mã dự thưởng bổ sung cho khách hàng mới khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên.

Với “Tiết kiệm Tỷ phú” của HDBank, khách hàng vừa có thể sở hữu một kênh sinh lời an toàn, vừa mở ra cơ hội trúng những giải thưởng có giá trị lớn chưa từng có. Tất cả đều dễ dàng theo dõi ngay trên App HDBank hoặc Đi HDBank: từ lãi suất, mã dự thưởng, cho đến kết quả quay số minh bạch, nhanh chóng. Khách hàng cũng luôn được HDBank hướng dẫn trực tiếp tại hơn 370 điểm giao dịch HDBank trên toàn quốc.

Chỉ với một cú chạm, một mã dự thưởng, có thể chính là bước ngoặt giúp bạn có cơ hội trở thành tỷ phú trong năm nay. Hãy gửi ngay trên App HDBank, Đi HDBank, hoặc ghé chi nhánh gần nhất để bắt đầu hành trình “Gửi để an tâm, gửi để bứt phá” cùng HDBank và chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú”.

(Nguồn: HDBank)