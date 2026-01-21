Thi hoa hậu là một rào cản lớn với tôi

- Châu Hà Yến Nhi được mệnh danh "nữ hoàng quảng cáo" và đăng quang Hoa hậu Ảnh năm 2000. Nhớ về những khoảnh khắc trên sàn diễn hay trong các chiến dịch quảng cáo, chị có kỷ niệm nào đặc biệt?

Đáng nhớ nhất là khi thi Hoa hậu Ảnh năm 2000. Thời điểm đó, việc thi hoa hậu là một rào cản lớn với tôi vì chuyện mặc áo tắm trước công chúng. Tôi chọn Hoa hậu Ảnh vì chỉ chụp hình, không phải trình diễn trên sân khấu. Đêm đăng quang là niềm vui và vinh hạnh rất lớn.

Tôi được gọi là “nữ hoàng quảng cáo” cũng đúng vì gương mặt tôi khá hợp với nhãn hàng nên gần 90% thương hiệu liên quan đến Nhật Bản thời đó đều chọn tôi.

Châu Hà Yến Nhi (thứ hai, hàng giữa từ bên phải) và các người đẹp đình đám một thời.

- Nhiều người tiếc nuối khi chị chọn rời ánh hào quang ở độ tuổi đẹp nhất để lập gia đình. Quyết định ấy với chị như một sự hy sinh hay một lựa chọn giải phóng bản thân khỏi áp lực của nghề?

Nếu ngày ấy theo nghề trọn vẹn, có lẽ giờ đã có vị trí nhất định trong sự nghiệp diễn viên vì thời đó tôi nhận được nhiều lời mời từ các đạo diễn. Việc vừa học vừa đóng phim vất vả, một bộ phim có thể quay 8-9 tháng, thậm chí hơn 1 năm do điều kiện làm phim khi ấy còn hạn chế.

Tôi buộc phải lựa chọn giữa học tập và công việc và áp lực gia đình khiến tôi chọn học. Việc rời ánh hào quang để lập gia đình, với tôi là một sự hy sinh chứ không phải để trốn tránh áp lực. Thời đó, nghề người mẫu khá nhẹ nhàng, hầu như không ai chịu áp lực cơm áo gạo tiền.

Được tham gia "Mưa đỏ" là một may mắn lớn

- Sau nhiều năm vắng bóng, vai nhà ngoại giao trong "Mưa đỏ" dù chỉ vài phút - đã khiến khán giả tò mò tìm hiểu thông tin về chị. Điều gì ở nhân vật này khiến chị quyết định tái xuất?

Khi đã lập gia đình và con cái trưởng thành tôi quay lại với diễn xuất, chủ yếu là phim truyền hình, còn điện ảnh chỉ nhận vai khách mời.

Cũng là cái duyên đưa tôi đến với Mưa đỏ. Tôi nghĩ đây là sự lựa chọn của tổ nghề vì tôi không hề biết đoàn phim đang tìm diễn viên. Khi quay Mưa đỏ, ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là một bộ phim mang tính tư liệu hoặc lịch sử cho truyền hình, chứ không ngờ lại là phim điện ảnh và có sức ảnh hưởng lớn như vậy.

Trong phim Mưa đỏ, tôi vào một vai nhỏ nhưng may mắn nhân vật được khán giả chú ý. Tôi thật sự vui và tự hào khi được góp mặt trong bộ phim này, đó là niềm tự hào cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Châu Hà Yến Nhi được nhận giấy khen nhờ vai diễn trong phim "Mưa đỏ".

- Từ người mẫu chuyên nghiệp sang diễn viên với hàng loạt vai trong các phim như "Đam mê nghiệt ngã", "Người đàn bà quyến rũ", "Nếu còn có ngày mai"…, chị rút ra bài học lớn nhất về sự khác biệt giữa việc "làm đẹp trước ống kính" và "sống thật với nhân vật"?

Khi đến với nghề người mẫu, tôi chưa từng nghĩ sẽ lấn sân sang ca hát hay diễn xuất. Nghề đến với tôi như một cái duyên, một cuộc dạo chơi nên công việc tự tìm đến chứ tôi không chủ động chuyển hướng. Ngày đó, tôi cũng nhận được nhiều lời mời đi hát nhưng vì nhút nhát và thiếu tự tin nên không dám thử, dù bolero là dòng nhạc khá phù hợp.

Hiện tại, công việc diễn viên mang lại cho tôi nhiều niềm vui. Tôi thích được tham gia phim khi có thời gian, được trở lại phim trường và tiếp tục sống với nghệ thuật. Đây là đam mê chứ không phải nhu cầu bắt buộc vì công việc hiện tại vẫn đủ để lo cho gia đình. Khi có vai phù hợp, tôi sẵn sàng nhận.

Làm diễn viên khác hoàn toàn với người mẫu. Người mẫu chủ yếu tạo dáng trước ống kính, không cần diễn xuất nhiều. Còn diễn viên phải đặt cảm xúc, diễn sâu và kỹ lưỡng hơn, từ lời thoại, đài từ đến cách thể hiện và học kịch bản. Với tôi, người mẫu khá dễ vì có năng khiếu, còn diễn viên khó hơn và đòi hỏi nhiều yếu tố hơn.

Châu Hà Yến Nhi trên sàn diễn và sành điệu ngoài đời.

- Nghề người mẫu thường gắn với hào quang ngắn ngủi và áp lực ngoại hình; sau khi rời nghề và trở lại với diễn xuất ở tuổi ngoài 40, chị chiêm nghiệm thế nào về giá trị thực sự của vẻ đẹp theo thời gian?

Nghề người mẫu thường gắn với hào quang khá ngắn, chỉ khoảng sau 30 tuổi là đã chịu nhiều áp lực phải rời nghề chứ chưa nói đến tuổi 40. Hiện tại, tôi vẫn chụp ảnh áo dài cho một số nhà thiết kế nhưng chỉ trong một giới hạn độ tuổi nhất định, phù hợp với hình ảnh trung niên.

Ngược lại, nghề diễn viên thì khác. Diễn viên có thể đóng vai chính, tham gia nhiều phim cho đến khi không còn đủ sức hay không thể học thoại nữa. Nghề này gắn bó lâu dài hơn và mang đến nhiều trải nghiệm hơn. Mỗi nhân vật là một số phận, một hoàn cảnh khác nhau mà ngoài đời sống có khi tôi không bao giờ có cơ hội trải qua. Với tôi, đó là một trải nghiệm rất thú vị.

Vẻ đẹp của Hoa hậu Ảnh 2000 trong phim.

- Chồng chị là nhiếp ảnh gia Ngô Anh Khôi, từng cùng chị quản lý studio. Có câu chuyện thú vị nào về cách anh ấy hỗ trợ chị từ thời đỉnh cao người mẫu đến khi chị quyết định lui về hậu trường vì gia đình?

Ông xã luôn đặt niềm vui của vợ lên hàng đầu và ủng hộ tôi hết mình. Dù đôi lúc thấy tôi vất vả khi đi quay từ sáng sớm đến khuya, anh cũng rất xót vì không muốn vợ phải cực nhưng vì tôi thích nên anh vẫn luôn hỗ trợ. Mỗi khi tôi đi quay phim hay làm việc, anh là người lo liệu mọi việc trong nhà để tôi yên tâm công tác.

Hiện tại, tôi hài lòng với cuộc sống. Các con đã lớn, chỉ mong các bé học xong ra trường và có gia đình là yên tâm. Đến thời điểm này, tôi thấy mình là người may mắn: có gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, công việc ổn định, không phải quá lo lắng về cơm áo gạo tiền nên cuộc sống cũng vì thế mà thoải mái hơn.

- Là thành viên nhóm Hoa Học Đường cùng các chị em như Ngọc Nga, Anh Thư, Ngọc Thuý, Thuỷ Tiên... đến nay chị vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với họ chứ?

Chúng tôi cùng thế hệ, cùng có gia đình và suy nghĩ khá giống nhau. Dù không gặp thường xuyên nhưng vẫn có nhóm riêng để chia sẻ mọi chuyện buồn vui. Trong giới người mẫu, hiện tại tôi thân nhất với Ngọc Nga và Ngọc Thúy.

Với các anh em khác trong nhóm, vài tháng vẫn họp mặt một lần, cùng ăn uống, nhậu nhẹt, kể chuyện cũ. Gần đây, nhóm còn kỷ niệm 30 năm, ngồi lại với nhau rất vui, nhắc lại vô số kỷ niệm đáng nhớ.

Châu Hà Yến Nhi bên đạo diễn Nguyễn Ngọc Thụy, Ngọc Thúy, Ngọc Nga.

- Nhiều người nói chị "ở ẩn" khi đang ở đỉnh cao để sinh con và chăm sóc gia đình. Con cái chị giờ nghĩ gì về hành trình của mẹ - từ một Hoa hậu Ảnh nổi tiếng đến người phụ nữ chọn bình yên bên tổ ấm?

Khi làm người mẫu, tôi là người của showbiz nhưng khi trở về nhà, tôi vẫn là một người mẹ, người vợ bình thường, sinh con, nuôi dạy con như bao người khác. Quyết định lui về hậu trường để chăm sóc gia đình với tôi cũng chỉ là lựa chọn rất bình thường của một người phụ nữ.

Các con tôi bây giờ đi học, đi làm, thầy cô và bạn bè biết về mẹ, tôi nghĩ các con cũng có chút tự hào. Mỗi khi có ai nhắc hay hỏi, các con đều về kể lại cho tôi nghe. Như vậy là tôi thấy vui rồi.

Gia đình nhỏ của Châu Hà Yến Nhi và nhiếp ảnh gia Ngô Anh Khôi.

- Ở tuổi ngoài 40, chị vẫn giữ được nhan sắc mặn mà và năng lượng tích cực. Hiện tại, chị tìm thấy niềm vui lớn nhất trong lối sống hàng ngày từ điều gì?

Ở độ tuổi này, được quay lại với nghề là một niềm vui lớn đối với tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn bận rộn với công việc kinh doanh của gia đình nên không thể toàn tâm theo nghề diễn viên. Mỗi năm nếu tham gia được 1-2 phim để khán giả không quên mình.

Sức khỏe cũng không còn cho phép tôi dầm mưa dãi nắng hay làm việc quá cực. Tôi hiểu cơ địa của mình nên chọn vị trí phù hợp. Không ai có thể hoàn hảo hay có tất cả nên phải biết lựa chọn và chấp nhận hy sinh. Với tôi, mọi thứ đều là duyên. Trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không nên mong cầu quá nhiều để tránh áp lực cho bản thân.

Cuộc sống hằng ngày của tôi khá đơn giản: ăn uống chừng mực để giữ dáng, chăm sóc da vừa phải. Tôi tin mọi thứ đều có giới hạn, không ai có thể đẹp mãi. Nếu được khen trẻ hơn tuổi, tôi rất vui nhưng chỉ là trẻ so với tuổi hiện tại, chứ không thể so với chính mình của ngày xưa.

Hoa hậu Châu Hà Yến Nhi diễn thời trang:

Ảnh: FBNV, video: Tư liệu