Từ những giọt nước mắt thật đến tiếng gọi "má ơi" xé lòng khán giả

- Nhận vai Tú trong "Mưa đỏ", Đình Khang chuẩn bị thế nào để khắc họa hình ảnh một người lính trẻ hồn nhiên nhưng gan dạ? Giảm 11kg có ảnh hưởng đến sức khỏe hay tinh thần của bạn?

Khi nhận vai Tú, tôi vừa hồi hộp vừa áp lực. Tú là cậu học sinh sắp tốt nghiệp cấp 3, không có nhiều câu chuyện bên lề nhưng lại để lại ấn tượng mạnh vì sự hồn nhiên và tinh thần hy sinh dũng cảm. Để chuẩn bị, tôi đọc nhiều tư liệu chiến tranh, tìm hiểu về tuổi trẻ thời đó và quan sát bạn bè cùng lứa để nắm bắt sự vô tư, chân thật của tuổi đôi mươi.

Việc giảm 11kg là thử thách thực sự. Thời gian đầu tôi hay chóng mặt, mệt mỏi. Nhưng tôi nghĩ, nếu chỉ khó chịu một chút đã bỏ cuộc làm sao tái hiện được tinh thần của những người lính từng trải qua thiếu thốn. Tôi xem đó như cách sống cùng nhân vật.

- Ba mẹ bạn phản ứng ra sao khi xem cảnh Tú gọi "má ơi"?

Khi xem cảnh đó, mẹ tôi khóc rất nhiều, ba tôi im lặng nhưng sau này thừa nhận "coi mà rớt nước mắt". Tôi không ngờ ba mẹ xúc động đến thế. Trong cảnh quay, tôi cố gắng nghĩ đến chính ba mẹ mình để gọi "má ơi" thật lòng. Lúc đó tôi run, nghẹn nhưng cũng thấy nhẹ vì được bộc lộ tình cảm của người con.

Tôi tin nghệ thuật giúp tôi học cách yêu thương gia đình trực diện hơn, không còn ngại ngùng.

Đình Khang chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn.

- Đình Khang thú nhận là "người nhạy cảm" khi khóc không ngừng lúc thử vai Cường. Vai Tú lại phải thể hiện sự "hồn nhiên, vô tư" đến khi hy sinh. Người 10 năm theo đuổi Taekwondo thường sẽ có tâm lý "thép" hơn chứ? Làm sao một người nhạy cảm có thể diễn được sự vô tư?

Đúng là tôi rất nhạy cảm, dễ xúc động. Khi thử vai Cường, tôi khóc không dừng được. Nhưng với Tú, tôi phải thay đổi cách cảm nhận. Tôi đặt mình vào tâm thế cậu trai mới lớn, vừa tò mò vừa hồn nhiên, chỉ khi đối diện cái chết mới trở nên kiên cường.

10 năm tập Taekwondo rèn cho tôi sự kỷ luật, bình tĩnh. Tôi kết hợp cả hai - sự nhạy cảm để chạm vào cảm xúc và kỷ luật để giữ nhân vật không "ướt át" quá.

- Bạn nói mình bị ám ảnh như giật mình khi nghe xe tải hay tiếng sấm. Những "di chứng tâm lý" từ vai diễn tới nay đã hết chưa?

Tôi từng lúng túng, không biết tưởng tượng về thời kỳ khốc liệt đó như thế nào. Các vị cựu chiến binh kể lại đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình quay hình. Mặc dù chỉ tái hiện một phần nhỏ của thực tế nhưng sau những ngày quay, tôi vẫn ám ảnh nhẹ những âm thanh bom đạn.

10 năm tập Taekwondo rèn cho Đình Khang sự kỷ luật cần thiết để cân bằng giữa cảm xúc và lý trí trong diễn xuất.

- Khán giả thấy các diễn viên "Mưa đỏ" ngủ cùng nhau, tâm sự, chọc ghẹo trên mạng xã hội. Có câu chuyện hài hước hoặc ý nghĩa nào giữa mọi người khi đóng phim và cùng tham gia các hoạt động A80, cinetour vừa qua?

Rất nhiều (cười). Có hôm cả đoàn mệt quá, nằm ngủ la liệt trên sàn. Tôi còn bị bạn trêu là ngủ ngáy nhẹ. Nhưng điều vui là sau phim, chúng tôi vẫn giữ tình bạn, đi cùng cinetour, A80 như một gia đình nhỏ.

Đình Khang tham gia các sự kiện hướng đến Đại lễ 2/9.

- Cuộc sống hàng ngày của Đình Khang sau khi phim "Mưa đỏ" gây sốt có điều gì khác biệt trước đây?

Khác nhiều lắm! Ra đường có người nhận ra, gọi tên nhân vật và tôi nhận được tình yêu của mọi người. Những cái ôm chúc mừng, lời động viên trên con đường làm nghề. Đặc biệt, tôi trân trọng từng phút giây hòa bình mà cha ông đã tạo nên.

- Sau "Mưa đỏ", bạn hình dung vai diễn tiếp theo của mình sẽ như thế nào? Bạn có bồi hồi nhớ về sự hồn nhiên của Tú sẽ qua đi còn Đình Khang sẽ trưởng thành lên mỗi ngày?

Tú sẽ luôn là ký ức đặc biệt với tôi nhưng tôi không muốn lặp lại chính mình. Tôi mong có cơ hội thử vai diễn trưởng thành hơn, có chiều sâu tâm lý khác biệt - có thể là vai hành động hoặc tâm lý. Tôi cần thử thách để lớn hơn, chứ không thể mãi dừng lại ở sự hồn nhiên.

Cậu bé Bình Định và 10 năm theo đuổi Taekwondo trước khi đến với diễn xuất

- Kỷ niệm tuổi thơ ở Bình Định đã rèn luyện nên sự kiên cường và đam mê thể thao trong con người Đình Khang, đặc biệt là những năm tháng tập Taekwondo?

Tôi lớn lên ở Bình Định, nơi nắng gió khắc nghiệt nhưng cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn. Những năm tập Taekwondo rèn thêm sự kỷ luật, kiên nhẫn. Nhiều lúc mệt lắm nhưng tôi tin mọi thứ đều có lý do. Nhờ đó tôi có sức khỏe, kỹ năng võ thuật và năng lượng để hỗ trợ công việc diễn viên.

- Sinh ra trong một gia đình bình dị, bạn nhớ nhất điều gì về cách cha mẹ bạn đã hỗ trợ bạn theo đuổi đam mê, từ những ngày đầu tập võ đến quyết định chuyển hướng sang diễn xuất?

Điều đó cho tôi động lực và tôi luôn cố gắng để ba mẹ đỡ cực khổ hơn. Nhà tôi có 3 bạn em trai nên ba mẹ rất mệt mỏi nuôi nấng. Tôi muốn phát triển tốt để phụ giúp gia đình và lo cho em trai.

Sau vai Tú trong "Mưa đỏ", Đình Khang không muốn lặp lại chính mình mà khao khát thử thách với vai diễn trưởng thành hơn, có chiều sâu tâm lý khác biệt.

- Trong hành trình từ vận động viên Taekwondo suốt 10 năm, khi nào bạn nhận ra diễn xuất mới thực sự là con đường bạn muốn theo đuổi và câu chuyện đằng sau quyết định đó là gì?

Lần đầu tôi rất sợ, muốn bỏ về ngay từ lần đầu thử vai. Nhưng tôi nghĩ nỗi sợ này không xứng đáng để gục ngã. Phía sau tôi là gia đình luôn ủng hộ, nhờ đó tôi mạnh mẽ hơn và tìm thấy sự sống trong nghề diễn. Nó giúp tôi cải thiện nhiều trong đời sống, biết cách yêu thương gia đình và hiểu bản thân hơn.

Tôi may mắn khi có các bạn chị đi trước luôn đồng hành, hướng dẫn và cho nhiều lời khuyên, động viên sau mỗi vai diễn.

- Là một diễn viên trẻ, bạn đánh giá công việc của mình như thế nào so với những gì bạn từng mơ ước khi còn là cậu bé tập võ và dự án cá nhân nào bạn đang ấp ủ để phát triển sự nghiệp?

So với ước mơ thời bé, tôi thấy mình đang đi đúng đường dù vẫn non nớt. Tôi trân trọng từng cơ hội đóng phim. Tôi đang ấp ủ dự án cá nhân - có thể là vlog hoặc chuỗi nội dung về cuộc sống và thể thao để khán giả hiểu mình hơn và thử nghiệm những khía cạnh sáng tạo khác.

- Ngoài diễn xuất, Đình Khang còn có dự định nào khác trong công việc?

Tôi muốn trở thành nghệ sĩ giải trí mang lại nhiều năng lượng tích cực. Không chỉ dừng lại ở các dự án phim mà còn tham gia show truyền hình thực tế. Tôi luôn muốn được tham gia show mà mình yêu thích là Running Man.

Đình Khang ở hậu trường phim "Mưa đỏ":

Ảnh, video: FBNV, TikTok