"Mưa đỏ" không dưới 700 tỷ

NSƯT Trịnh Quang Tùng từng quay phim "Người trở về" của đạo diễn Đặng Thái Huyền 10 năm trước. Ảnh: Quỳnh An

- Với tư cách nhà làm phim, người từng làm việc với đạo diễn Đặng Thái Huyền và là khán giả, anh có thể nói gì về những thành tích ấn tượng của "Mưa đỏ"?

Với tư cách cá nhân, suy nghĩ và ấn tượng của tôi về Đặng Thái Huyền chưa bao giờ thay đổi. Từ những phim đầu tiên chúng tôi cộng tác thời sinh viên cho đến 3-4 phim sau này làm cùng Đặng Thái Huyền, với năng lực của bạn ấy đến giờ phút này thành công là đúng thôi.

Bạn ấy trẻ nhưng được học cơ bản, có nhiệt huyết với nghề nhưng lại khiêm tốn. Với cách xử lý của Đặng Thái Huyền trong từng phim, tôi thấy bạn ấy là người kiểm soát được mọi yếu tố nhỏ trong đoàn phim rất tốt.

Đặc biệt, Đặng Thái Huyền giỏi trong việc điều tiết cảm xúc diễn xuất và cảm xúc của diễn viên để xâu chuỗi câu chuyện một cách logic mà không bị khập khiễng. Bạn ấy cũng là người có tình yêu với lính. Tình yêu ấy như dòng chảy rất mạnh trong người Đặng Thái Huyền nên khi ra trường bạn ấy về Điện ảnh Quân đội cũng vì điều đó.

Đặng Thái Huyền cùng cảm nỗi đau, sự mất mát của những người lính, những người phụ nữ trong chiến tranh. Bạn ấy âm thầm tìm mọi cách thể hiện trong từng nhân vật của mình mà đỉnh cao là bộ phim Mưa đỏ hiện nay. Trước kia với Người trở về, Đặng Thái Huyền đã nói về thân phận người phụ nữ thời hậu chiến rất tốt và tạo dấu ấn. Nếu hồi đó mà được phát hành thương mại, tôi tin bộ phim cũng sẽ rất thành công ở phòng vé.

Qua phim Người trở về, tôi nhận thấy sự đón nhận của khán giả với dòng phim nhà nước liên quan đến chiến tranh và hậu chiến gần như làm sống dậy một thời kỳ. Đã có nhiều người khen Đặng Thái Huyền và tôi cũng cảm nhận Mưa đỏ là một bộ phim tốt, rất thành công và nó cũng khẳng định được vị thế của mình ở vị trí top đầu doanh thu phòng vé rồi.

Trong suy nghĩ của tôi, Đặng Thái Huyền vẫn là một người em tài giỏi, khiêm tốn và đau đáu với đề tài chiến tranh. Mọi thứ đều được bạn ấy bộc lộ trên phim, nếu có khen ngợi nữa mọi thứ cũng đã đều được thể hiện hết ở tác phẩm rồi.

NSƯT Trịnh Quang Tùng cùng đạo diễn Đặng Thái Huyền và quay phim Lý Thái Dũng tại sự kiện công chiếu "Mưa đỏ" ở Hà Nội.

Xem xong "Mưa đỏ", tôi ra ôm Đặng Thái Huyền khóc

- Ngay sau khi "Mưa đỏ" ra mắt, anh đã có bài chia sẻ khen ngợi và thể hiện sự xúc động trên trang cá nhân. Còn bây giờ, bộ phim đã ra rạp hơn 2 tuần và tạo nên những kỳ tích phòng vé. Anh có bất ngờ khi "Mưa đỏ" bùng nổ và đạt doanh thu lớn như vậy?

Tôi không bất ngờ, tôi còn đoán bộ phim này không dưới 700 tỷ. Hôm xem phim ra mắt tôi rất xúc động. Nó dồn nén đến mức tới cảnh người chiến sĩ bị đốt trên cây, tôi không thể chịu nổi và khóc từ đó đến hết phim. Tôi ngồi im trong rạp rất lâu và nghĩ đây là bộ phim chiến tranh tốt nhất mình từng được xem.

- Anh có hay gặp cảm xúc này? Bởi những người làm phim thường tiết chế cảm xúc khi xem nhưng anh lại để trôi cảm xúc của mình như khán giả bình thường?

Lúc ấy tôi xem phim với tâm thế của một khán giả. Nếu xem phim với tư cách người làm nghề xem cái gì đúng, cái gì sai chắc chắn sẽ không có cảm xúc ấy. Nhưng lúc đó, tôi nhập vai với tư cách khán giả bình thường và sau đó ngồi lắng lại, tôi ngẫm về từng khoảnh khắc trong Mưa đỏ đều thể hiện sự hy sinh của các thành phần đoàn phim khủng khiếp thế nào. Chỉ những người từng làm phim mới thấy để có được từng khung hình như vậy ê-kíp Mưa đỏ đã quá vất vả và họ đã hy sinh trong quá trình làm phim thế nào.

Tôi khóc vì cảm xúc của câu chuyện mang lại và khóc vì thương cả đoàn làm phim, thương anh em đã trải qua mưa rét khủng khiếp như thế, bùn đất, chiến tranh và khắc nghiệt như vậy. Lúc đó tôi khóc cả vì hai thứ. Tôi ra ôm lấy Huyền và nói: "Anh thương mày". Phim tốt rồi nhưng tôi thương vì thấy được sự vất vả, quyết liệt mà bạn ấy trải qua, nhất là với một đạo diễn nữ.

Diễn viên Hạ Anh (vai Hồng) từng ngất xỉu vì quay phim trong trời mưa lạnh.

- LHP tài liệu châu Âu - Việt Nam do Hãng phim Tài liệu khoa học trung ương của anh tổ chức lâu nay vẫn mở cửa miễn phí cho khán giả cũng như trước đây phim chiến tranh thường được mặc định là phim "cúng cụ" chỉ dành để chiếu miễn phí trong các dịp kỷ niệm nhưng giờ đã xuất hiện những bom tấn gây sốt phòng vé mà gần nhất là "Mưa đỏ". Anh có hy vọng một ngày nào đó phim tài liệu cũng có thể kéo cả triệu khán giả ra rạp?

Tôi rất hy vọng! Tôi nghĩ đến một ngày nào đó chính hãng phim chúng tôi cũng sẽ có những phim có thể thu được tiền ngoài rạp. Tôi nghĩ là có và sẽ có. Để có được điều đó chúng tôi đang tìm kịch bản và tìm đạo diễn, xác định đầu tư tiền bạc và công sức, chiến lược cho phim chiếu rạp. Hy vọng đạo diễn ở các đơn vị khác sẽ làm phim tài liệu hay để ra rạp và ít nhất sẽ tăng thêm lựa chọn và hiểu biết cho khán giả vì phim tài liệu là đời sống.

- Từ chỗ khán giả thờ ơ, vài năm gần đây khán giả đến với Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam ngày càng đông, có buổi chiếu còn phải kê thêm ghế. Là nhà làm phim và cũng là nhà tổ chức, anh có bất ngờ vì điều này?

Các LHP gần đây đón số lượng khán giả trẻ nhiều hơn và kín rạp chiếu của hãng phim chúng tôi. Tôi khá bất ngờ vì trước đây phim tài liệu khá kén khán giả, người xem thường nhiều tuổi và có trải nghiệm nhất định. Còn hiện tại do đời sống, do nhu cầu hội nhập và cũng do quan hệ quốc tế mở rộng hơn nên nhiều người thấy phim tài liệu cũng gần gũi chứ không hề xưa cũ. Có thể đó là sức hấp dẫn của phim tài liệu.

Thêm nữa các nhà làm phim tài liệu kể cả được đào tạo lẫn không đào tạo đều có cách nhìn, cách khai thác và kể chuyện có cảm giác như chạm tới vấn đề ai cũng quan tâm. Cách làm đó gần gũi với khán giả hơn, không còn hô hào đao to búa lớn mà đi vào thực chất các câu chuyện. Khi có câu chuyện gần gũi chắc chắn thu hút được người xem.

Thông qua những LHP thế này, các nhà làm phim được cọ xát, học hỏi nên cách triển khai câu chuyện và khai thác cũng mới hơn. Ví dụ trước đây chúng ta làm phim sử dụng nhiều lời bình thì nay ít lời bình hơn hoặc thậm chí còn không có lời bình và chỉ sử dụng lời của nhân vật nên phim gần gũi với người xem.

Vì vậy khán giả đến với phim tài liệu ngày càng đông là đương nhiên. LHP năm nay (12-18/9 tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương) có rất nhiều phim hay của nước bạn từng đoạt các giải thưởng lớn. Phim của chúng tôi dần dần khán giả sẽ thấy có sự chuyển biến, sự thay đổi tốt lên và đặc biệt lần này có nhiều phim của các tác giả độc lập. Có những phim chúng tôi đánh giá cao và hoàn toàn có thể bán vé được.