Diễn viên Phương Nam được yêu thích với vai Tạ trong phim "Mưa đỏ".

Theo số liệu của Box Office Vietnam, Mưa đỏ đã cán mốc 600 tỷ đồng vào 14h ngày 11/9. Kể từ khi chính thức công chiếu vào 22/8/2025, phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất lịch sử. Nếu tính từ ngày chiếu sớm (21/8), Mưa đỏ có 3 tuần để đạt 600 tỷ, trung bình mỗi tuần thu 200 tỷ đồng.

Mưa đỏ lần lượt vượt Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành để trở thành phim có doanh thu phòng vé cao nhất 2025 và sau đó tiếp tục đánh bại Mai cũng của Trấn Thành để giành ngôi phim ăn khách nhất mọi thời đại vào chiều 7/9 vừa qua khi chỉ mới ra rạp 18 ngày với doanh thu vượt 551,2 tỷ đồng.

"Mưa đỏ" cán mốc 600 tỷ vào 14h ngày 11/9. Ảnh chụp màn hình.

Đáng nói, Mưa đỏ là phim đầu tiên của một dạo diễn nữ có được thành tích ngoạn mục này. Đây cũng trở thành tác phẩm được nói tới nhiều nhất năm 2025. Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ với VietNamNet, điều chị vui hơn cả là phim đã hút hơn 7 triệu khán giả đến rạp 3 tuần qua.

Trấn Thành và Lý Hải, 2 đạo diễn có phim nắm giữ vị trí số 1 và số 2 phòng vé thời gian dài đều lên tiếng trên trang cá nhân để chúc mừng Mưa đỏ giành top 1 doanh thu.