Gần đây, tôi thấy nước tiểu có nhiều bọt, nổi lâu không tan dù tôi uống đủ nước mỗi ngày. Tôi đọc thông tin nhiều người trẻ bị suy thận sớm nên lo lắng. Đây có phải là dấu hiệu của bệnh thận hay suy thận không? Nhờ bác sĩ giải đáp giúp? (Nguyễn Mạnh Hải, 22 tuổi, TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Diễm Hương - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM Cơ sở 3 tư vấn:

Tiểu bọt có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý thận, trong đó có suy thận, nhưng không phải lúc nào cũng là dấu hiệu chắc chắn. Đó là hiện tượng nước tiểu có nhiều bọt nhỏ, đôi khi nổi lâu không tan, thường thấy rõ khi đi tiểu vào bồn vệ sinh.

Tiểu bọt có thể do nhiều nguyên nhân:

Nguyên nhân sinh lý không đáng lo như tiểu mạnh tạo bọt do áp lực; mất nước nhẹ khiến nước tiểu cô đặc, tạo nhiều bọt; ăn nhiều đạm (protein) trong bữa ăn gần đó.

Nguyên nhân bệnh lý cần theo dõi như protein niệu (đạm trong nước tiểu) thường gặp trong viêm cầu thận, hội chứng thận hư hoặc là dấu hiệu ban đầu của suy thận. Tiểu bọt còn là dấu hiệu bệnh đái tháo đường hoặc tăng huyết áp ảnh hưởng đến chức năng lọc của thận; viêm đường tiết niệu; nhiễm trùng đường tiểu.

Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khác như xơ gan (nhất là giai đoạn xơ gan mất bù).

Bạn nên đến cơ sở y tế để xét nghiệm nước tiểu và kiểm tra chức năng thận nếu:

- Tiểu bọt kéo dài nhiều ngày, không mất đi dù uống đủ nước.

- Kèm theo mệt mỏi, phù mặt, phù chân, tiểu ít, tăng huyết áp, chán ăn…

- Có bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tự miễn.

Tại cơ sở y tế, bác sĩ sẽ khám và xét nghiệm cần thiết: Tổng phân tích nước tiểu: kiểm tra protein niệu, hồng cầu, bạch cầu; Xét nghiệm chức năng thận: creatinin, ure, tính độ lọc cầu thận (eGFR) qua chỉ số này có thể đánh giá nguy cơ suy thận. Bác sĩ có thể siêu âm thận nếu cần.

Ở giai đoạn đầu của bệnh thận mạn, người mắc có thể có ít triệu chứng nên không nhận ra cho đến khi tiến triển nặng hơn.

Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng mất chức năng thận mà người bị suy thận mạn tính có những triệu chứng buồn nôn, nôn mửa; ăn uống kém ngon miệng; mệt mỏi, suy nhược, uể oải; gặp các vấn đề về giấc ngủ; đi tiểu nhiều hơn hoặc ít hơn, tiểu đêm; chuột rút các cơ bắp; da ngứa, khô, nhợt nhạt xanh xao do thiếu máu; tăng huyết áp khó kiểm soát…