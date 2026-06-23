Tiêu chí chọn điều hoà bắt đầu thay đổi

Anh Minh Tú (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Dùng điều hòa mấy năm, qua hai lần chuyển nhà, tôi rút ra kinh nghiệm chọn điều hòa giờ đơn giản lắm. Đảm bảo được ba tiêu chí: bền, mát, tiết kiệm điện là yên tâm sử dụng".

Quan điểm của anh Minh Tú phản ánh một xu hướng đang ngày càng rõ nét hơn trên thị trường. Theo một số nhà phân phối điện máy, trong năm 2026, "tiết kiệm điện", “bền bỉ" và “giá hợp lý” đang là ba tiêu chí dẫn đầu khi khách hàng chọn mua điều hòa. Điều này cho thấy người dùng ngày càng quan tâm hơn đến trải nghiệm sử dụng thực tế và hiệu quả vận hành lâu dài.

Tại thị trường nội địa, hướng đi này ghi nhận sự tham gia tích cực của các thương hiệu có thâm niên, tiêu biểu như Funiki thuộc Hòa Phát. Thay vì đứng ngoài xu thế, hãng lựa chọn bài toán ứng dụng công nghệ để giải quyết các bài toán lõi về hiệu suất và độ bền, phù hợp với áp lực chi tiêu hiện tại của người dùng.

Nằm ở phân khúc tầm trung, điểm nhấn của dòng Funiki PowerAI năm nay là khả năng kiểm soát điện năng và vận hành ổn định

Nâng cao tiêu chuẩn bền bỉ và làm lạnh

Thời tiết nắng nóng gay gắt trong mùa hè ở miền Bắc luôn là thử thách lớn đối với tuổi thọ của các thiết bị làm mát. Với điều hòa Funiki Power AI, PCB biến tần thế hệ mới giúp dàn nóng hoạt động ổn định kể cả trong điều kiện nền nhiệt mùa hè nóng bức như hiện nay.

Bên cạnh đó, với khả năng hoạt động trong dải điện áp rộng từ 80V đến 265V, máy có thể duy trì vận hành trong những điều kiện điện áp không ổn định như vùng sâu, vùng xa hay những khu vực dễ bị quá tải như khu công nghiệp, hay trung tâm thành phố.

Điều hòa Funiki với chế độ làm mát nhanh mang lại sự thoải mái cho người sử dụng

Những ngày hè oi ả, về đến nhà, điều mong muốn nhất là không gian mát lạnh ngay lập tức. Khi kích hoạt chế độ Turbo+, máy có thể giúp giảm nhiệt độ phòng nhanh chóng, đem lại không gian mát lành và thoải mái cho người dùng.

Tối ưu điện năng hiệu quả

Người dùng có thể nhận biết khả năng tiết kiệm điện của Funiki PowerAI 2026 qua nhãn năng lượng 5 sao (tiêu chuẩn TCVN 7830:2021). Với hiệu suất lạnh toàn mùa (CSPF) đạt 6.01, dòng máy này giúp giảm đáng kể chi phí tiền điện thực tế so với các dòng điều hòa thông thường.

Funiki PowerAI 2026 mang lại giải pháp làm mát hiệu quả và kinh tế

Sau cùng, một chiếc điều hòa hiệu quả đôi khi không nằm ở việc sở hữu nhiều tính năng hơn, mà ở khả năng đáp ứng đúng những điều người dùng cần trong cuộc sống hằng ngày: đủ mát khi trở về nhà, vận hành ổn định giữa mùa nóng và tạo cảm giác yên tâm khi sử dụng lâu dài. Với nền tảng từ Hòa Phát cùng 25 năm hiện diện trên thị trường, Funiki lựa chọn đồng hành cùng người dùng từ chính những nhu cầu gần gũi ấy.

Lệ Thanh