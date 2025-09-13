Ban Tổ chức 248 (Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam) và Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam họp thông báo về Diễn đàn quốc gia thường niên Văn hoá với Doanh nghiệp 2025.

Diễn đàn năm nay tiếp tục được tổ chức với mục tiêu hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; khai thác tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực văn hóa để phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Ông Hồ Anh Tuấn - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam, trong khuôn khổ diễn đàn dự kiến diễn ra tháng 12/2025, Ban tổ chức sẽ công bố danh sách doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam (sửa đổi) cùng Bộ Tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam 2025 (sửa đổi).

Ông Tuấn nhấn mạnh: "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam là danh hiệu cao quý do Hiệp hội xét công nhận và trao tặng, dành cho những doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được Chủ tịch Hiệp hội ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ".

Theo đó, việc được vinh danh không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự ghi nhận của Chính phủ, các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đối với những giá trị văn hóa tích cực mà doanh nghiệp đã vun đắp. Danh hiệu này cũng góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu, thu hút nhân lực chất lượng cao và mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bắt nguồn từ Quyết định số 1846/QĐ-TTg về Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và Công văn số 1925/VPCP-KGVX về việc ban hành bộ tiêu chí.

Sau khi ban hành phiên bản sửa đổi năm 2024, Hiệp hội tiếp tục xây dựng dự thảo cho năm 2025 nhằm chuẩn hóa, cập nhật và phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế.

Một số điểm mới đáng chú ý của Bộ Tiêu chí 2025 gồm: Bổ sung các điều kiện tiên quyết, thêm nội dung "gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật" và "hủy hoại môi trường". Việc nâng "hủy hoại môi trường" thành điều kiện tiên quyết thay vì tiêu chí phụ thể hiện sự nghiêm túc trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Mở rộng phạm vi và tầm nhìn: đưa vào nhóm tiêu chí mới hướng đến sự lan tỏa ra cộng đồng, tiếp thu giá trị quốc tế và nhấn mạnh bản sắc dân tộc, giá trị truyền thống...

Với những đổi mới này, Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng để xây dựng một phong trào văn hóa kinh doanh rộng khắp, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đồng thời nâng tầm vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.