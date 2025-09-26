Sun Feliza Suites dành tới 11.548m² để kiến tạo không gian xanh giữa các tòa tháp cho cư dân. Ảnh: Sun Property

Theo Altrata (2025), dân số siêu giàu toàn cầu được dự báo sẽ tăng hơn 33% trong 5 năm tới, song hành với đó là “cơn khát” bất động sản hạng sang với những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng sống. Xu hướng ấy cũng đang hiện hữu ở Việt Nam, nơi đứng thứ 5 ở châu Á - Thái Bình Dương về tốc độ tăng trưởng người siêu giàu.

Giới siêu giàu không chỉ tìm nơi “an cư”, mà tìm kiếm phong cách sống, hệ tiện ích hoàn hảo,… tựa như resort ngay tại không gian sống. Anh Phạm Văn Minh - một người con Hà Nội đi làm ăn xa - cũng ấp ủ dự định ấy.

Không gian “chữa lành” hiếm có

“Sau nhiều năm kinh doanh tại nước ngoài, tôi muốn quay về Hà Nội để tìm một nơi an cư ngay tại trung tâm, nơi gia đình được sum vầy, con cái đi học thuận tiện nhưng vẫn có khoảng xanh để thư giãn”, anh Minh chia sẻ.

An Cư Hiên - 1 trong 6 mảnh ghép của Vườn Hạnh Phúc. Ảnh: Sun Property

Ngay giữa trung tâm Cầu Giấy, tổ hợp căn hộ cao cấp Sun Feliza Suites đang trở thành lời giải cho bài toán: một không gian “chữa lành”, một trải nghiệm đẳng cấp và một đặc quyền cá nhân hóa.

Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội và quỹ đất trung tâm ngày càng thu hẹp, một không gian xanh riêng tư bỗng trở thành xa xỉ. Nhưng Sun Feliza Suites đã dành tới 11.548m² để kiến tạo Vườn Hạnh Phúc tại “trái tim” dự án.

Đây là nơi cư dân có thể tận hưởng buổi chiều cuối tuần không vội vã: con cái đạp xe trong vườn Phúc Thọ rộn rã tiếng cười, cha mẹ ngồi bên hồ sen Phúc Ninh, từng đôi uyên ương thong dong đi dạo dưới hàng cây xanh Phúc Lộc… Từ ban công căn hộ, cư dân có thể phóng tầm mắt ngắm khu vườn an yên hay nhịp sống sôi động của Cầu Giấy. Bức tranh tưởng như đối lập nhưng rất hài hòa, bên trong yên bình, bên ngoài là năng lượng đô thị hiện đại, tạo nên sự khác biệt cho Sun Feliza Suites.

Đẳng cấp từ những “bước chân đầu tiên”

Sảnh đón căn hộ cao 14m, ốp đá cao cấp mang đến không gian bề thế, sang trọng. Ảnh: Sun Property.

Nếu Vườn Hạnh Phúc là “trái tim”, thì đại sảnh của Sun Feliza Suites chính là lời chào đẳng cấp dành cho chủ nhân tinh hoa. Trần cao 14 mét - tương đương 4 tầng căn hộ thông thường - được thiết kế như khách sạn 6 sao với họa tiết hoa văn độc đáo.

Nhìn từ xa, các đường nét chạy từ trần xuống sàn tựa như mặt nước và phản chiếu nhịp sống đô thị. Khi đến gần hơn, ta bắt gặp yếu tố truyền thống của các làng nghề cạnh sông Hồng. Tất cả tạo nên tổng thể tiếp nối từ dòng sông di sản đến dòng chảy nhộn nhịp của một Hà Nội đang vươn mình phát triển.

“Khách sạn cao cấp thì tôi đã ghé nhiều. Tuy nhiên, khách sạn là nơi chúng ta “đi tới”, còn Sun Feliza Suites là nơi chúng ta “trở về”. Trở về nhà mà sảnh cao như khách sạn 6 sao sẽ mang tới cảm giác xa mà gần, lạ lẫm nhưng cũng vô cùng gần gũi, ấm áp”, anh Minh (Hà Nội) chia sẻ sau khi tìm hiểu và quyết định đặt mua 1 căn hộ tại dự án.

Thang máy siêu tốc 6m/s - vốn chỉ xuất hiện ở các công trình biểu tượng - nay trở thành tiêu chuẩn phục vụ cư dân. Mật độ thang máy vượt chuẩn, sảnh thang máy ốp toàn bộ bằng đá marble, mang đến cảm giác choáng ngợp cho bất kỳ ai đặt chân đến lần đầu tiên, và sự hãnh diện, tự hào cho cư dân.

Garden Café với thiết kế giúp con người gần gũi hơn với thiên nhiên. Ảnh: Sun Property.

Chỉ mất 10 giây để cư dân đặt chân lên tầng 6 - “tầng cảm xúc”, nơi quy tụ hệ tiện ích thượng lưu: Bể bơi mái kính rộng hơn 1.000m² trải dài dưới ánh sáng lung linh; Garden Café xanh mướt với tiếng nhạc du dương hòa cùng hương cà phê nồng ấm... Tầng 6 cũng là không gian “sống khỏe” với: phòng gym hiện đại, khu sauna - spa yên tĩnh, VIP Lounge sang trọng cùng các phòng sinh hoạt cộng đồng đa công năng.

Sun Feliza Suites mang dấu ấn tinh tế của AEDAS - “gã khổng lồ” trong lĩnh vực thiết kế. Tổ hợp được hoàn thiện bằng những vật liệu cao cấp: mặt đứng và hệ cửa kính Double Low-E vừa cách âm, cách nhiệt, vừa chống tia UV, giúp không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn panorama khoáng đạt. Trên bề mặt công trình, những dải lam nhôm được bố trí uyển chuyển như lớp áo giáp, điều tiết ánh sáng và giảm bức xạ nhiệt, đem lại sự cân bằng hoàn hảo giữa thẩm mỹ và công năng.

Đặc quyền cá nhân hóa trong từng căn hộ

Sun Feliza Suites trao đặc quyền thiết kế cho chủ nhân. Ảnh: Sun Property

Căn hộ được bàn giao thô theo tiêu chuẩn cao cấp, giống một tấm toan trắng vẽ nên bức tranh riêng.

Với giới tinh hoa, họ được thỏa sức sáng tạo, tự do quyết định phong cách sống. Một phòng khách có thể vừa là không gian làm việc ban ngày, vừa là nơi sum họp buổi tối. Một thư viện nhỏ bên cửa sổ trở thành chốn tĩnh lặng riêng tư. Hay cả căn hộ mang hơi thở hiện đại, Indochine sang trọng, hoặc Á Đông truyền thống - tất cả tùy thuộc vào gu của chủ nhân.

Sun Feliza Suites được ví như bản giao hưởng của phong cách sống thượng lưu giữa lòng Hà Nội. Ở đó, mỗi điểm chạm là một “nốt nhạc” mang bản sắc riêng, một tuyên ngôn sống. Giá trị ấy càng thêm trọn vẹn khi được bảo chứng bởi Tập đoàn Sun Group với triết lý “làm đẹp những vùng đất”, luôn kiến tạo không gian sống đẳng cấp dành riêng cho giới tinh hoa.

Lệ Thanh