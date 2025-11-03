Thanh tra quốc phòng có chức năng giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh tra quốc phòng thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Cơ quan thanh tra quốc phòng bao gồm: Thanh tra Bộ Quốc phòng (Thanh tra Bộ); Thanh tra quốc phòng Quân khu; Thanh tra quốc phòng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Thanh tra Quân khu).

Như vậy, so với quy định cũ thanh tra quốc phòng gồm 8 cơ quan thì nay thanh tra quốc phòng còn hai cấp đó là Thanh tra Bộ và cấp trực thuộc bộ (Thanh tra các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).

Nghị định quy định rõ tiêu chuẩn của thanh tra viên quốc phòng và các tiêu chuẩn ngạch thanh tra viên.

Theo quy định, thanh tra viên quốc phòng là sĩ quan QĐND Việt Nam được bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Thanh tra viên quốc phòng phải có đủ tiêu chuẩn theo Điều 12 Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và khoản 2 Điều 8 Luật Thanh tra.

Các ngạch thanh tra viên quốc phòng gồm: thanh tra viên; thanh tra viên chính; thanh tra viên cao cấp.

Bộ trưởng Quốc phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch thanh tra viên theo đề nghị của Hội đồng xét duyệt chức danh sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ cấp Bộ Quốc phòng.

Thanh tra viên có tiêu chuẩn gồm: là sĩ quan QĐND Việt Nam; tốt nghiệp trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên và chứng chỉ khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Thanh tra viên cần có ít nhất 2 năm làm việc tại cơ quan thanh tra hoặc có ít nhất 5 năm công tác trở lên đối với sĩ quan QĐND công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển sang cơ quan thanh tra.

Thanh tra viên chính có tiêu chuẩn gồm: là sĩ quan QĐND Việt Nam; tốt nghiệp trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác; tốt nghiệp đào tạo cán bộ cấp trung, lữ đoàn tại các học viện chuyên ngành quân sự, quốc phòng phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác hoặc tốt nghiệp sau đại học.

Thanh tra viên chính cần có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên chính và chứng chỉ khác theo quy định; đã được bổ nhiệm ngạch thanh tra viên ít nhất 4 năm hoặc đã qua chỉ huy cấp trung đoàn (hoặc tương đương) hoặc sĩ quan đang giữ ngạch tương đương ngạch thanh tra viên chính chuyển sang cơ quan thanh tra và phải có thời gian công tác tại cơ quan thanh tra tối thiểu là 1 năm.

Thanh tra viên cao cấp có tiêu chuẩn gồm: là sĩ quan QĐND Việt Nam; tốt nghiệp trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực đang công tác; tốt nghiệp đào tạo tham mưu tác chiến chiến dịch - chiến lược tại Học viện Quốc phòng. Thanh tra viên cao cấp cần có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên cao cấp và chứng chỉ khác theo quy định; có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ngoài ra, Thanh tra viên cao cấp cần đáp ứng tiêu chuẩn đã được bổ nhiệm thanh tra viên chính ít nhất 4 năm hoặc đã qua chỉ huy cấp sư đoàn (hoặc tương đương) hoặc sĩ quan đang giữ ngạch tương đương ngạch thanh tra viên cao cấp chuyển sang cơ quan thanh tra và phải có thời gian công tác tại cơ quan thanh tra tối thiểu là 1 năm.