Tiger Beer xác lập kỷ lục Việt Nam

Xuyên suốt hành trình tại ba tỉnh thành Đồng Tháp, TP.HCM và Đắk Lắk, Tiger Remix 2026 đã chào đón 36.498 khán giả trực tiếp tham gia các thử thách tại sự kiện, từ chinh phục “Cây Lộc bản lĩnh” đến những khoảnh khắc săn lộc trực tiếp ngay trên sân khấu.

Hàng chục ngàn người tham gia “săn lộc Xuân” trong chuỗi sự kiện Tiger Remix 2026 tại ba tỉnh thành

Theo đại diện Tiger Beer, con số 36.498 người tham gia “săn lộc Xuân” là minh chứng cho bước chuyển mình mới của tinh thần bản lĩnh: “Lộc” là thành quả xứng đáng dành cho những ai dám chủ động bước tới và nắm bắt - thông điệp thương hiệu truyền tải. Tiger Beer đã biến khoảnh khắc chào đón năm mới thành một hành trình “chinh phục” đầy khí thế.

Tiger Remix 2026 còn ghi dấu ấn với kỷ lục “Chiếc liễn với thông điệp Khai Xuân bản lĩnh đạt kích thước lớn nhất Việt Nam”. Chiếc liễn chúc Tết khổng lồ xuất hiện tại sự kiện như một biểu tượng tinh thần, kết nối những giá trị văn hóa truyền thống với nhịp sống hiện đại.

Tiger Remix 2026 tiếp tục ghi dấu ấn với kỷ lục “Chiếc liễn với thông điệp Khai Xuân bản lĩnh đạt kích thước lớn nhất Việt Nam”

Con số 36.498 hứa hẹn sẽ còn tiếp tục gia tăng, khi Tiger Remix 2026 là tiếng pháo khai màn cho hành trình “săn lộc bản lĩnh” rực rỡ và đầy khí thế xuyên suốt mùa Tết - từ sân khấu đại nhạc hội, trải nghiệm săn lộc tại các hàng quán, đến mạng xã hội và mọi điểm chạm của người tiêu dùng trên toàn quốc.

(Nguồn: Tiger Beer)