Trong phần lớn thời gian của lượt chung kết 400m hỗn hợp nam, Nguyễn Quang Thuấn luôn duy trì vị trí dẫn đầu đầy thuyết phục.

Anh chạm tay vào thành bể đầu tiên với thời gian 4 phút 19 giây 98, chính thức phá kỷ lục SEA Games – vượt 1 giây so với kỷ lục cũ. Đây là khoảnh khắc bùng nổ trên đường đua xanh, đánh dấu bước tiến lớn của kình ngư sinh năm 2005.

Quang Thuấn (giữa) và Trần Hưng Nguyên (trái) trên bục nhận huy chương - Ảnh: SN

Không chỉ có HCV, đội tuyển bơi Việt Nam còn tạo thêm dấu ấn khi Trần Hưng Nguyên - một trong những gương mặt sáng giá nhất của bơi lội nam - cán đích thứ hai với 4 phút 25 giây 45, mang về HCB.

Tấm HCĐ thuộc về VĐV Malaysia Khai Xin Tan. Chiến thắng kép này giúp Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế mạnh mẽ tại SEA Games 33.

Thành tích phá kỷ lục SEA Games càng thêm ý nghĩa khi Quang Thuấn đang từng bước tiếp nối di sản của chị gái Nguyễn Thị Ánh Viên - huyền thoại sở hữu 25 HCV và tượng đài lớn nhất của bơi lội Việt Nam.

Kết quả chung kết bơi 400m hỗn hợp nam - Ảnh chụp màn hình

Một thế hệ mới đang trỗi dậy, và Quang Thuấn chính là điểm sáng rực rỡ nhất của đường đua xanh SEA Games năm nay.

Một số khoảnh khắc Quang Thuấn giành HCV, phá kỷ lục SEA Games:

Quang Thuấn vượt trội trên đường đua xanh - Ảnh: T.N

Ảnh: T.N

Niềm vui vỡ òa của Quang Thuấn - Ảnh: T.N

Khoảnh khắc chiến thắng trên bục nhận huy chương - Ảnh: T.N

Nụ cười chiến thắng của Quang Thuấn, bên cạnh Hưng Nguyên - Ảnh: SN

Ảnh: SN