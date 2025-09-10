Ngoài những giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng, Tiger Street Football 2025 còn mang đến cơ hội sát cánh cùng các huyền thoại Manchester United và trải nghiệm huấn luyện chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là sân chơi để những người yêu bóng đá có thể theo đuổi đam mê một cách trọn vẹn.

Tiger Street Football 2025 mang đến một sân chơi đẳng cấp

Luật chơi mới đầy bản lĩnh, Tiger Beer “tái định nghĩa” bóng đá đường phố

Tiger Street Football vốn nổi tiếng bởi sự khác biệt, và năm nay giải đấu tiếp tục bứt phá với loạt luật chơi độc đáo. Lần đầu tiên xuất hiện "Sân đấu bản lĩnh trong lồng Tiger" với cấu trúc độc đáo kết hợp một nửa chất liệu bê tông đường phố và một nửa nhựa futsal. Cùng với lưới bao quanh 360 độ không đường biên và không bóng chết, sân đấu buộc cầu thủ phải liên tục di chuyển, bứt tốc và bung hết sức để giành lợi thế.

"Sân đấu bản lĩnh trong lồng Tiger" - một không gian kín không có điểm “chết”, buộc cầu thủ phải liên tục di chuyển và bứt tốc và bung hết sức để giành lợi thế.

Ngay từ khoảnh khắc khai màn, trận đấu bắt đầu bằng “Thể thức giao bóng bản lĩnh” với cú thả bóng từ trên cao tạo nên kịch tính bất ngờ. Luật chơi mới này không chỉ mở màn trận đấu, mà còn là phép thử bản lĩnh đầu tiên, thôi thúc các “mãnh hổ” chủ động giành lấy lợi thế và dẫn dắt cuộc chơi ngay khi tiếng còi khai cuộc.

Khi bước vào những phút cuối, không khí lại cuồng nhiệt hơn bao giờ hết với “Tiger Time”, khiến trận đấu có thể xoay chuyển chỉ trong tích tắc. Sau hai hiệp đấu chính thức, 60 giây nghẹt thở sẽ bắt đầu. Trong khoảnh khắc này, mọi bàn thắng được nhân đôi, tạo cơ hội cho các đội bứt phá và thay đổi cục diện trận đấu. Đây chính là lúc những “mãnh hổ” thể hiện bản lĩnh, biến áp lực thành cơ hội để tạo nên những cú lội ngược dòng ngoạn mục, khẳng định tinh thần chiến thắng đến giây cuối cùng.

Bên cạnh đó, “Thẻ Xanh Fair-play” tiếp tục là điểm nhấn, nhằm vinh danh tinh thần thi đấu đẹp, đề cao sự công bằng và bản lĩnh trên sân. Sau mỗi vòng đấu, cầu thủ nhận nhiều Thẻ Xanh nhất sẽ được trao danh hiệu "Cầu thủ Bản Lĩnh," kèm theo cúp và bằng danh vị. Không phải những danh hiệu tôn vinh kỷ lục, tại Tiger Street Football 2025, lối chơi đẹp và tinh thần bản lĩnh, bứt phá mọi giới hạn chính là kim chỉ nam để đạt được những giải thưởng ý nghĩa này.

Giải thưởng lớn và cơ hội sát cánh cùng huyền thoại

Tiger Street Football 2025 còn gây chú ý bởi cơ cấu giải thưởng lớn chưa từng có. Ở vòng khu vực, đội vô địch sẽ nhận 50 triệu đồng, á quân 30 triệu đồng và hạng ba 20 triệu đồng, kèm theo cúp, cờ và huy chương danh giá. Bước vào vòng chung kết toàn quốc, mức thưởng càng hấp dẫn hơn với 100 triệu đồng dành cho nhà vô địch, 50 triệu đồng cho á quân và 30 triệu đồng cho đội hạng ba. Những phần thưởng này không chỉ ghi nhận tài năng, mà còn khuyến khích tinh thần cống hiến và lối chơi bản lĩnh.

Giá trị giải thưởng hấp dẫn tại Tiger Street Football 2025

Đặc biệt, bốn đội vô địch khu vực sẽ nhận được phần thưởng vô giá là cơ hội đồng hành, tập luyện và sát cánh thi đấu cùng các huyền thoại Manchester United Dimitar Berbatov, Nemanja Vidić, Luis Nani và Wes Brown - những người hùng sân cỏ gắn liền với tinh thần kiên định và bản lĩnh, cùng tranh tài giành ngôi vị cao nhất tại trận chung kết toàn quốc vào ngày 12/10. Bên cạnh đó, tại mỗi vòng chung kết khu vực, 8 cá nhân xuất sắc nhất cũng sẽ có đặc quyền trải nghiệm chương trình huấn luyện chuyên nghiệp từ Trường bóng đá Manchester United (MUSS) - cơ hội vàng để các chân sút Việt trực tiếp học hỏi từ đội ngũ huấn luyện viên đẳng cấp thế giới.

Lịch trình thi đấu và các hoạt động bên lề

Hành trình bản lĩnh của Tiger Street Football sẽ đi qua bốn thành phố lớn, từ Nha Trang (19-21/9), Cần Thơ (26-28/9), khu vực miền Bắc (3-5/10) đến TP.HCM (10-12/10) nhằm tìm kiếm những chiến binh xuất sắc nhất cho ngôi vô địch.

Bên cạnh những trận cầu nảy lửa, Tiger Street Football 2025 còn mang đến chuỗi hoạt động giải trí quy mô lớn: từ thử thách kỹ năng, sút bóng tương tác, khu trải nghiệm thể thao sáng tạo kéo dài lên đến 3 ngày; cho đến chuỗi bốn đêm nhạc bùng nổ tại các địa điểm thi đấu với sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ hàng đầu Việt Nam, chiêu đãi khán giả những màn trình diễn mãn nhãn.

Với sự đồng hành của các huyền thoại Old Trafford, Tiger Street Football 2025 không chỉ là nơi để thi đấu, mà còn là một lễ hội bóng đá đường phố đích thực, nơi đam mê được thăng hoa và bản lĩnh được tôn vinh. Đây là lời mời để mỗi người hâm mộ tự viết nên khoảnh khắc bản lĩnh trong hành trình theo đuổi đam mê của riêng mình.

Lễ hội bóng đá đường phố Tiger Street Football 2025 được tổ chức thi đấu theo thể thức 5v5 dành cho tất cả người chơi không chuyên từ 18 tuổi trở lên, đam mê bóng đá và giành lấy cơ hội được lập đội, sát cánh thi đấu cùng 4 huyền thoại thế giới đến từ câu lạc bộ Manchester United. Người tham gia có thể đăng ký theo đội (mỗi CLB đăng ký tối thiểu 7, tối đa 9 cầu thủ) hoặc đăng ký cá nhân để BTC sắp xếp vào đội hình phù hợp. Bao gồm 2 vòng đấu: Vòng vô địch vùng được tổ chức tại 4 sân đấu đặc biệt: Nha Trang, miền Bắc, Cần Thơ và TP.HCM. Vòng vô địch toàn quốc dự kiến diễn ra tại TP.HCM. Để biết thêm thông tin chi tiết, tham khảo https://tigerstreetfootball.com.vn/



