Không chỉ dừng lại ở việc ca ngợi thành tích toàn thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở vòng loại U23 châu Á 2026, FIFA còn khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi đăng tải dòng trạng thái mang đậm tính văn chương và cảm xúc

Fanpage FIFA World Cup viết: “Hết 90 phút nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con bận ăn mừng”, kèm theo tấm ảnh đội bóng áo đỏ ăn mừng cùng lá quốc kỳ Việt Nam.

Dòng trạng thái của FIFA khiến fan Việt thích thú - Ảnh chụp màn hình

Điều đặc biệt, FIFA khéo léo liên tưởng đến giai điệu quen thuộc trong ca khúc “Còn gì đẹp hơn” do nhạc sĩ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện.

Đây là ca khúc đang gây tiếng vang lớn khi góp phần làm nên sức hút cho bộ phim điện ảnh “Mưa Đỏ”, đang làm mưa làm gió ở các phòng chiếu trên toàn quốc.

Sự kết nối tinh tế này khiến thông điệp chúc mừng của FIFA không chỉ gần gũi mà còn chạm đến trái tim người hâm mộ Việt Nam, khi bóng đá và âm nhạc cùng hòa chung nhịp cảm xúc.

Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Thanh Nhàn ở phút 70 đã trở thành khoảnh khắc quyết định, đưa U23 Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp góp mặt ở VCK U23 châu Á.

Cùng với dòng trạng thái đầy sáng tạo của FIFA, chiến thắng này càng thêm trọn vẹn, để lại niềm tự hào sâu đậm trong lòng người hâm mộ cả nước.

