Nghi ngờ sử dụng chất kích thích

Tiger Woods gặp tai nạn vào đầu giờ chiều thứ Sáu tại bang Florida (giờ địa phương), sau đó bị lực lượng chức năng bắt giữ vì lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi các chất chưa xác định, cùng với các cáo buộc gây thiệt hại tài sản và từ chối thực hiện kiểm tra pháp lý.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Jupiter Island, phía đông nam bang, cách Miami khoảng 150 km về phía bắc, nơi ông sở hữu một biệt thự và sinh sống khoảng một thập kỷ qua.

Woods vừa bị bắt. Ảnh: EFE

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Martin cho biết không ai trong hai người liên quan bị thương. Woods đã bị đưa về đồn, nơi ông phải ở lại ít nhất 8 giờ.

Cảnh sát trưởng John Budensiek cho biết trong buổi họp báo vài giờ sau vụ việc rằng Woods “uể oải” và “có dấu hiệu khó khăn trong việc nói và di chuyển”.

Tuy nhiên, Woods phủ nhận đã uống rượu và kết quả kiểm tra nồng độ cồn cũng âm tính. Dù vậy, ông từ chối xét nghiệm nước tiểu và giới chức nghi ngờ ông đã sử dụng chất kích thích.

“Ông ấy đã giải thích về các chấn thương và ca phẫu thuật của mình”, Budensiek cho biết, “chúng tôi ghi nhận, nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tại hiện trường và đánh giá tình trạng, ông ấy đã bị bắt và đưa về nhà giam hạt Martin”.

Woods lái chiếc SUV với tốc độ rất cao phía sau một xe tải. Tài xế xe tải đã tấp vào lề và rẽ vào đường nhánh để nhường đường, nhưng golfer 50 tuổi ước lượng sai khoảng cách, va vào phía sau xe tải và khiến xe bị lật. Sau đó, Tiger trèo ra ngoài qua cửa sổ ghế phụ.

Khi được hỏi liệu Woods có được đối xử đặc biệt hay không, cảnh sát trưởng nhấn mạnh: “Chúng tôi là cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi biết mình đã bắt giữ một nhân vật nổi tiếng, nhưng điều đó không thay đổi gì. Nếu vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ xử lý theo luật. Đó là nguyên tắc rất rõ ràng”.

Sự nghiệp nhiều tranh cãi

Trong những ngày này, giới golf đang đặt câu hỏi liệu Woods có thể tham dự giải The Masters (9-12/4) hay không. “Siêu Hổ” vô địch giải major này 5 lần. Tháng 3/2025, Woods bị đứt gân Achilles, và tháng 10 năm ngoái lại tiếp tục phẫu thuật lưng.

Đây không phải lần đầu Woods gặp rắc rối tương tự. Năm 2017, cũng tại khu vực Jupiter, huyền thoại với 82 anh hiệu PGA Tour từng bị bắt vì lái xe dưới ảnh hưởng của nhiều chất khác nhau, dù kết quả kiểm tra nồng độ cồn âm tính.

Ngoài sân golf, Woods liên quan đến nhiều tranh cãi. Ảnh: GD

Khi đó, Woods giải thích tình trạng của mình là do “phản ứng bất ngờ với thuốc kê đơn” sau một ca phẫu thuật lưng, xin lỗi công khai, thừa nhận trách nhiệm và cam kết không để sự việc tái diễn.

Trước đó, Woods cũng từng gặp nhiều tai nạn giao thông. Năm 2009, golfer sinh năm 1975 va vào trụ cứu hỏa rồi đâm vào cây tại Orlando nhưng chỉ bị thương nhẹ.

Nghiêm trọng hơn là vụ tai nạn năm 2021 tại Los Angeles, khi Tiger bị gãy chân và từng khiến dư luận lo ngại cho tính mạng. Kết luận điều tra cho thấy golfer đã lái xe với tốc độ gần gấp đôi giới hạn cho phép.

Cuộc sống cá nhân, các vấn đề sức khỏe và hình ảnh công chúng đã ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của Woods trong những năm gần đây.

Tai nạn, bê bối, phẫu thuật và vụ ly hôn đình đám với Elin Nordegren năm 2010 – sau khi các vụ ngoại tình bị phanh phui – khiến ông thường xuyên xuất hiện trên các trang tin đời sống hơn là thể thao.

Gần đây, mối quan hệ tình cảm với Vanessa Trump, con dâu cũ của Tổng thống Donald Trump, cũng khiến Woods trở thành tâm điểm chú ý với nhiều ý kiến trái chiều trong và ngoài nước Mỹ.