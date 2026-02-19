Không chắc chắn với The Masters

Genesis Invitational 2026 khai mạc tại Riviera Country Club ngày hôm nay (bắt đầu khoảng 22h15, giờ Hà Nội), đánh dấu 100 năm của giải, với tâm điểm là sự xuất hiện của Tiger Woods, người đã vắng mặt trên sân golf khá lâu.

Tương lai Woods rất khó đoán sau ca phẫu thuật lưng lần thứ 7 – lần này là thay đĩa đệm. Ở tuổi 50, anh cho biết quá trình hồi phục cần nhiều thời gian hơn dự kiến, dù đã có thể thực hiện các cú swing hoàn chỉnh.

Woods sẵn sàng cho sự kiện Genesis Invitational tròn một thế kỷ. Ảnh: @thegenesisinv

Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp Woods không dự bất kỳ giải đấu nào. Trước đó, anh từng phẫu thuật do đứt gân Achilles. “Cơ thể tôi đã trải qua rất nhiều thứ… Tôi vẫn cố gắng mỗi ngày để đủ thể trạng thi đấu đỉnh cao”, anh nói.

Dù vậy, khi được hỏi liệu The Masters – major đầu tiên trong năm, diễn ra giữa tháng Tư – có nằm ngoài kế hoạch hay không, Woods ngắn gọn: “Không”.

Lần gần nhất anh dự giải là năm 2024, khi vượt cắt loại lần thứ 24 liên tiếp – kỷ lục của giải, nơi “Siêu Hổ” từng 5 lần đăng quang.

Trong lúc thể trạng chưa cho phép trở lại thường xuyên, Woods dành phần lớn thời gian cho công việc quản trị. Anh hiện ngồi trong hội đồng của PGA Tour và công ty thương mại PGA Tour Enterprises, đồng thời đứng đầu Ủy ban “Future Competition”.

Nhóm này đang xây dựng mô hình thi đấu mới theo định hướng của CEO Brian Rolapp: tinh gọn số giải nhưng tăng giá trị cạnh tranh cho các ngôi sao hàng đầu.

Theo Woods, ý tưởng bước đầu là tạo cú hích lớn cho giai đoạn mở màn mùa giải, có thể đặt quanh tuần lễ Super Bowl, và đưa các sự kiện trọng điểm tới những thị trường lớn hơn, nhằm biến golf thành môn thể thao tâm điểm mùa hè.

Các chi tiết cụ thể dự kiến được hé lộ dần, bắt đầu từ The Players Championship vào tháng Ba.

Quản lý hơn là thi đấu

Song song, Woods cũng cân nhắc vai trò đội trưởng tuyển Mỹ tại Ryder Cup 2027 ở Ireland. Anh từng từ chối vị trí này trước đây vì thiếu thời gian.

Trước đó, Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Mỹ (PGA of America) đã chờ rất lâu câu trả lời từ anh trước khi bổ nhiệm Keegan Bradley dẫn dắt đội tại Bethpage 2025.

Sự trở lại của Woods vẫn là bí ẩn. Ảnh: PGA Tour

Ngoài sân cỏ, Woods còn giữ vai trò chủ nhà giải Genesis tại Riviera, vị thế tương tự Jack Nicklaus ở Memorial Tournament hay huyền thoại Arnold Palmer tại Bay Hill. Đây là những Signature Events hiếm hoi vẫn duy trì cắt loại sau 36 hố.

Ở Genesis Invitational, số 1 thế giới Scottie Scheffler được xem là ứng viên hàng đầu. Năm nay, sau 5 sự kiện, anh có chiến thắng tại The American Express – danh hiệu PGA Tour thứ 20.

Collin Morikawa cũng nổi lên như một thách thức. Golfer 29 tuổi khép lại gần 3 năm trắng tay khi vô địch AT&T Pebble Beach Pro-Am hôm Chủ nhật vừa qua – sự kiện đầu tiên trong chuỗi Signature Events, với quỹ thưởng 20 triệu USD.

Năm ngoái, Woods trao giải Genesis cho Ludvig Aberg. Ở 4 kỳ vừa qua, không có tay golf Mỹ nào chiến thắng. Khán giả đang chờ Scheffler, Morikawa hay một golfer chủ nhà nào đó đăng quang.

Sau tất cả, điều chắc chắn duy nhất là sự không chắc chắn: Woods vẫn đang chiến đấu với cơ thể, với lịch làm việc dày đặc, và với câu hỏi lớn nhất, rằng liệu người từng định nghĩa lại golf hiện đại có thể thêm một lần bước ra Augusta hay không.