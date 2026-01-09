Thách thức bủa vây SMB mùa cao điểm

Tết Nguyên đán luôn được xem là giai đoạn then chốt của thị trường bán lẻ khi nhu cầu tiêu dùng chạm đỉnh. Tại sự kiện “AI-mazing Tết: Tự động hóa, Tăng phi mã” diễn ra vào ngày 6/1, ông Hưng Huỳnh - Giám đốc Quốc gia phụ trách TikTok for Business SMB Việt Nam đã công bố những dữ liệu đắt giá từ NielsenIQ (NIQ), phác họa rõ nét sức nóng của thị trường.

Ông Hưng Huỳnh - Giám đốc Quốc gia phụ trách TikTok for Business SMB Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Theo đó, nhu cầu tiêu dùng dịp Tết tăng vọt, đặc biệt nhóm hàng nhu yếu phẩm ghi nhận mức tăng trưởng hơn 72% so với trung bình năm. Đáng chú ý, ngành Thực phẩm ngọt tăng gấp 2 lần, trong khi ngành Bia & Nước giải khát tăng trưởng gấp 3 lần.

Tuy nhiên, bức tranh thị trường không chỉ có màu hồng. Bên cạnh những áp lực khách quan cố hữu đến từ sự cạnh tranh gay gắt và tâm lý mua sắm khó lường của người tiêu dùng, các doanh nghiệp SMB còn phải đối mặt với những rào cản nội tại về tiềm lực tài chính và năng lực công nghệ.

Theo chia sẻ từ đại diện TikTok for Business, điểm yếu chí mạng khiến nhiều SMB dễ "hụt hơi" trong mùa cao điểm là việc chưa tận dụng hiệu quả sức mạnh của AI và các công cụ tự động hóa quảng cáo (Ads Automation). Đặc biệt, sự thiếu kết nối chặt chẽ trong hệ sinh thái "kiềng ba chân" TikTok Ads - TikTok Shop - TikTok Live cũng khiến SMB đối mặt với dòng tiền quảng cáo bị phân tán, dẫn đến lãng phí ngân sách lớn mà lỡ nhịp trong việc chuyển đổi đơn hàng vào những thời điểm quan trọng nhất.

“Gia cố” sức mạnh thực chiến nhờ bộ giải pháp AI

Trước bối cảnh đó, đại diện TikTok for Business SMB đã có những chia sẻ chiến lược về chủ đề "AI-mazing Tết 2026". Ông Hưng Huỳnh khẳng định tầm quan trọng cốt lõi của AI trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ giới hạn trong thương mại mà còn mở rộng sang các lĩnh vực phi thương mại như giáo dục, dịch vụ.

Đông đảo chủ doanh nghiệp tham dự phiên hội thảo TikTok Tết SMB, thể hiện sự quan tâm lớn tới các chiến lược thúc đẩy kinh doanh trong mùa mua sắm cao điểm dịp Tết

Để hiện thực hóa tầm nhìn này và giải quyết các thách thức của SMB, TikTok for Business giới thiệu bộ Cẩm nang cho doanh nghiệp cùng các cập nhật công cụ AI đột phá, giúp biến những tiềm năng mùa trọng điểm thành kết quả kinh doanh thực tiễn.

Khởi đầu với giải pháp Live GMV Max giúp tối đa hóa doanh thu thương mại. Sức mạnh thực tiễn của công cụ này đã được chứng minh qua câu chuyện của thương hiệu Cavailles. Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong mùa Mega Sale, nhãn hàng này đã ứng dụng tính năng Promo Days để tăng hiển thị và Auto Remix để tự động biến các khoảnh khắc livestream đắt giá thành video quảng cáo thu hút. Kết quả, Cavailles đã đạt được mức ROI ấn tượng 7.2x, tỷ lệ nhấp (CTR) là 2.6% và chỉ số GMV tăng trưởng gấp 1.7 lần, đưa một sản phẩm mới nhanh chóng lọt top bán chạy.

Không chỉ dừng lại ở doanh thu bán lẻ, TikTok for Business còn chứng minh hiệu quả trong việc tăng tương tác và chuyển đổi hội thoại thông qua công cụ Messaging Ads 2.0 (Quảng cáo Tin nhắn TikTok), như trường hợp của thương hiệu DIVA. Bằng cách sử dụng Smart+ kết hợp quảng cáo tin nhắn trỏ về Zalo, nhắm đúng đối tượng phụ nữ 25 -55 tuổi tại miền Nam, DIVA đã ghi nhận tỷ lệ nhấp (CTR) tăng 69%, đồng thời tối ưu chi phí đáng kể khi giảm 11% CPA và 35% CPM so với cách chạy thủ công thông thường.

Sự linh hoạt của AI tiếp tục được khẳng định qua giải pháp Smart+ giúp tối ưu hóa hiệu suất toàn phễu, áp dụng thành công ngay cả trong lĩnh vực giáo dục với Đại học Công nghệ Đông Á. Giải quyết bài toán tuyển sinh, công cụ này giúp trường tự động hóa quy trình tìm kiếm sinh viên tiềm năng, mang lại kết quả vượt mong đợi: tỷ lệ chuyển đổi tăng gấp 2 lần, số lượng cuộc trò chuyện tư vấn tăng gấp 3 lần, trong khi chi phí trên mỗi kết quả giảm tới 29%.

Đồng hành chiến lược cho mùa Tết bội thu

Bên cạnh các giải pháp công nghệ, TikTok for Business cũng cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp thông qua "Gói kích hoạt Tết". Đây là đòn bẩy thiết thực giúp các SMB tối đa hoá hiệu suất chiến dịch trong giai đoạn nước rút.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp mới, TikTok for Business hỗ trợ gói 100% tín dụng quảng cáo, lên đến 150 triệu đồng. Cách doanh nghiệp đã tham gia quảng cáo có thể nhận ưu đãi tới 35% trên mức chi tiêu gia tăng, song song đó là gói hỗ trợ tín dụng lên tới 2,5 triệu đồng dành cho các doanh nghiệp quay trở lại sau thời gian tạm ngưng quảng cáo. Bên cạnh ngân sách, doanh nghiệp còn được nhận tư vấn miễn phí từ chuyên gia và hướng dẫn tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.

Với sự đồng hành của hệ sinh thái đối tác bao gồm các nhãn hàng Trung Nguyên Legend, Klook, Tuborg, Sunhouse; hệ thống đối tác giải pháp Haravan, Sapo, Viettel Telecom, Huawei Việt Nam, Visa Global, Capcut, PayPal cùng những đối tác đồng hành AutoVid, GMV Live Official, TN Holding, Pancake, Sawa Việt Nam và ELLY, sự kiện "AI-mazing Tết" của TikTok for Business đã minh chứng cho hiện thực AI không còn là trào lưu nhất thời, mà là cơ hội phải nắm bắt nếu doanh nghiệp muốn bứt phá doanh thu và làm chủ mùa Tết 2026.

Bích Đào