Elon Musk đang tìm kiếm các kỹ sư tinh hoa cho startup của mình. Ảnh: Bloomberg

Theo thông báo tuyển dụng đăng trên website, startup xAI của Elon Musk đang tìm kiếm các "kỹ sư săn nhân tài" để phát triển những phương pháp tiếp cận mới lạ trong tuyển dụng.

Ứng viên cho vị trí này cần phải là một "kỹ sư mọt sách" nhưng có khả năng giao tiếp tốt, thoải mái với "vibe coding" (lập trình dựa trên cảm hứng/AI hỗ trợ) và có lịch sử tạo ra các sản phẩm thú vị từ khi còn nhỏ. Mức lương cho vị trí làm việc tại Palo Alto (California, Mỹ) dao động từ 120.000 đến 240.000 USD.

Hiện tại, các gã khổng lồ công nghệ như Meta và Google đang chi hàng tỷ USD để thâu tóm các startup AI chỉ để lấy nhân sự tinh hoa. Sam Altman từng tiết lộ Meta đề nghị mức thưởng ký hợp đồng lên tới 100 triệu USD cho nhân viên OpenAI. Thậm chí Mark Zuckerberg còn đích thân mang súp đến mời gọi kỹ sư của đối thủ.

xAI đang đẩy mạnh tuyển dụng sau khi huy động được 20 tỷ USD vào đầu tháng này, nâng định giá công ty lên hơn 230 tỷ USD. Tuy nhiên, startup cũng đang đối mặt với khủng hoảng truyền thông khi chatbot Grok bị cáo buộc tạo ra hình ảnh nhạy cảm của người thật. Mạng xã hội X đã phải cam kết ngăn chặn tính năng này sau khi Tổng chưởng lý California tuyên bố điều tra. Grok cũng đang bị cấm tạm thời tại Indonesia, Malaysia và bị cơ quan quản lý Anh "sờ gáy".

(Theo Insider)