Với nhiều nhà sáng lập trẻ tại thung lũng Silicon, khẩu hiệu “đã đến lúc xây dựng” không chỉ là lời kêu gọi hành động mà còn là tuyên ngôn sống, đồng nghĩa với việc gạt bỏ gần như hoàn toàn đời sống tình cảm. Mahir Laul, 18 tuổi, người tạm nghỉ học tại Đại học New York để tập trung toàn thời gian cho startup nhân sự Velric, thẳng thắn thừa nhận cuộc sống của mình hiện chỉ xoay quanh hai thứ: phòng gym và công việc.

Trong khi bạn bè đồng trang lứa còn mải mê hẹn hò và tiệc tùng, Laul dành phần lớn thời gian cho lập trình và rèn luyện thể chất, chấp nhận đánh đổi hoàn toàn sự lãng mạn. “Tôi bị ám ảnh bởi công việc. Đời sống tình cảm của tôi đang chạm đáy”, cậu nói.

Laul không phải là trường hợp cá biệt. Theo lời cậu, phần lớn những nhà sáng lập trẻ trong vòng bạn bè đều ở trong tình trạng tương tự. Một số ít có người yêu là những người đã bắt đầu mối quan hệ từ trước khi khởi nghiệp, còn lại gần như “khóa mình” vào công việc, tự rút khỏi thị trường hẹn hò để tập trung xây dựng công ty.

Từ văn hóa hưởng thụ đến kỷ nguyên “khổ luyện”

Hình ảnh này phản ánh một sự thay đổi lớn trong văn hóa công nghệ tại thung lũng Silicon. Nếu như trong giai đoạn Google hay Facebook mới ra đời, việc kết hợp giữa làm việc và vui chơi từng được coi là yếu tố thúc đẩy sáng tạo, thì hiện nay, trong bối cảnh suy giảm việc làm văn phòng và cuộc đua AI khốc liệt, giới công nghệ đã bước vào một kỷ nguyên làm việc khắc nghiệt hơn nhiều.

Dữ liệu từ Ramp cho thấy tần suất sử dụng thẻ doanh nghiệp vào các ngày thứ Bảy tại khu vực Vịnh San Francisco tăng mạnh, phản ánh việc cuối tuần không còn là thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Trong khi đó, Placer.ai ghi nhận lưu lượng người đến các tòa nhà văn phòng tại San Francisco trong tháng 7/2025 tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong số các thành phố lớn của Mỹ.

Các nhà sáng lập Gen Z tại Silicon Valley không còn thời gian cho hẹn hò. Ảnh: Insider

Qua các cuộc trao đổi với hơn 20 chuyên gia công nghệ trẻ, bức tranh chung hiện ra là những ngày làm việc kéo dài hàng chục giờ, lịch trình “996” trở nên phổ biến. Nhiều người tự hào tuyên bố với nhà đầu tư và cộng đồng trên X rằng họ đã bước vào “monk mode”, một trạng thái sống gần như tu hành, cắt bỏ mọi yếu tố gây xao nhãng để dồn toàn bộ năng lượng cho startup. Trong bối cảnh đó, sàn nhảy hay quán bar không còn là nơi thuộc về họ, nhất là khi các tụ điểm giải trí tại San Francisco cũng thường đóng cửa sớm.

Hẹn hò như một “chi phí cơ hội”

Vốn dĩ, cuộc sống của một nhà sáng lập startup đã không thuận lợi cho chuyện yêu đương, khi lịch trình bị chi phối bởi hackathon, thuyết trình gọi vốn và săn tìm nhà đầu tư.

Lauren Kay, cựu nhà sáng lập một ứng dụng hẹn hò và hiện điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực văn học, nhớ lại thời tham gia khóa Y Combinator năm 2014, cô từng phải xin phép người đồng sáng lập để đi hẹn hò buổi đầu tiên vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy. Dù vậy, Kay vẫn thuộc thế hệ may mắn khi có thể vừa làm việc vừa duy trì đời sống cá nhân, thậm chí gặp được chồng mình ngay trong khóa học đó. Một đồng môn của cô, Douglas Feigelson, xác nhận thời điểm ấy vẫn còn “khoảng trống” cho rượu và hẹn hò.

Một thập kỷ sau, khoảng trống đó dường như đã biến mất. Daivik Goel, nhà sáng lập 27 tuổi của nền tảng trả lương Shor, ví một mối quan hệ tốt giống như một startup tốt: đều cần rất nhiều thời gian và sự đầu tư ban đầu nếu muốn làm đúng. Ở thời điểm hiện tại, anh chỉ đủ sức để nuôi dưỡng một thứ. Goel không dùng ứng dụng hẹn hò và cũng không tìm kiếm các mối quan hệ qua đường, thừa nhận rằng anh chưa có thời gian để thực sự đầu tư cho đời sống tình cảm.

Nhiều nhà sáng lập thậm chí mô tả việc hẹn hò bằng ngôn ngữ kinh doanh. Annie Liao, nhà sáng lập 24 tuổi của startup giáo dục AI Build Club, cho rằng chi phí cơ hội của việc hẹn hò là quá lớn. “Mỗi đêm đi chơi là thời gian bạn đánh mất cho việc xây dựng startup”, cô nói, đồng thời nhận xét rằng đa số các nhà sáng lập chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương sau khi công ty đã ổn định hơn, chẳng hạn như sau vòng gọi vốn Series B.

Trong căn hộ nơi Liao sinh sống cùng các nhà sáng lập khác, không ai đang hẹn hò nghiêm túc. Một số chấp nhận những mối quan hệ thoáng qua, miễn là không ràng buộc về mặt cảm xúc. Với những người làm việc bảy ngày một tuần, việc mở một ứng dụng hẹn hò như Hinge bị coi là sự xao nhãng lớn.

Văn hóa “tối ưu hóa” và nỗi sợ tiềm ẩn

Một số người cho rằng sự suy thoái trong hẹn hò bắt nguồn từ cách giới công nghệ tiếp cận tình yêu như một phần mở rộng của công việc. Theo Liao, không ít bạn nam trong giới startup chấm điểm phụ nữ như đánh giá KPI, dùng thang điểm để ra quyết định hẹn hò. Allie Hoffman, người sáng lập chuỗi sự kiện hẹn hò The Feels, cho biết cô thường xuyên nghe câu hỏi từ khách hàng ở San Francisco rằng liệu họ có thể gặp được đối tác hoàn hảo của đời mình hay không.

Amy Andersen, CEO của Linx Dating, nhận xét rằng những người quen với việc tối ưu hóa và đo lường ROI trong công việc cũng muốn “biohack” tình yêu, tìm kiếm một đối tác hoàn hảo thông qua các tiêu chí logic, thay vì cảm xúc. Trong khi đó, cố vấn startup Dylan Oriundo đưa ra một giả thuyết khác: nỗi sợ. Nhiều nhà sáng lập lo ngại rằng nếu họ chưa thành công, đối phương sẽ không muốn gắn bó, còn khi đã thành công, sự quan tâm lại có thể đến vì tiền bạc chứ không phải con người họ.

San Francisco từ lâu đã mang tiếng là thị trường hẹn hò khó khăn, phần vì khoảng cách giàu nghèo, phần vì sự chênh lệch giới tính. Dù tỷ lệ chung của thành phố là 51% nam và 49% nữ, trong các vòng tròn công nghệ khép kín, phụ nữ chỉ chiếm khoảng 13,2% số nhà sáng lập và một phần tư lực lượng lao động công nghệ.

Wesley Tian, đồng sáng lập nền tảng ảnh AI Aragon, thừa nhận rằng với nam giới dị tính, lựa chọn hẹn hò tại đây là rất hạn chế. Một số người quen của anh thậm chí phải tìm kiếm người yêu ở các thành phố khác hoặc chuyển hẳn đến New York chỉ để cải thiện đời sống tình cảm.

Tuy nhiên, Joyce Zhang, huấn luyện viên hẹn hò và cựu quản lý sản phẩm tại Stripe, cho rằng “tỷ lệ” chỉ là cái cớ. Theo cô, khi một người đàn ông sẵn sàng về mặt cảm xúc và chủ động thay đổi những gì nằm trong tầm kiểm soát, lựa chọn sẽ không còn quá khan hiếm.

Thực tế cho thấy, những người trong giới công nghệ có mối quan hệ bền vững thường đã bắt đầu từ rất sớm, trước khi khởi nghiệp. Yang Fan Yun gặp bạn gái ngay từ học kỳ đầu tại Stanford và duy trì mối quan hệ suốt nhiều năm, kể cả khi yêu xa. Với anh, một mối quan hệ ổn định là hậu phương quan trọng cho việc xây dựng công ty.

Dù vậy, trong bối cảnh phần lớn các nhà sáng lập trẻ đang “khóa mình” trong công việc, hẹn hò dường như đã trở thành một thứ xa xỉ. Khi được hỏi liệu họ có thực sự dùng ứng dụng hẹn hò hay không, một nhà đầu tư mỉm cười trả lời: có, nhưng chủ yếu để… mở rộng mạng lưới quan hệ.

(Theo Insider)