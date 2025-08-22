Thông tin trên vừa được Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chia sẻ. Trước đó, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Cục Báo chí phối hợp cùng TikTok phát động chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi - 80 năm một Việt Nam rạng rỡ”, kêu gọi cộng đồng sáng tạo nội dung tích cực, truyền cảm hứng về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Không khí yêu nước tràn ngập trên TikTok thông qua hàng nghìn video gắn hashtag #RangRoVietNam. Ảnh: Du Lam

Các tác giả trên TikTok được khuyến khích sáng tạo video và gắn hashtag #ProudVietnam, #RangRoVietNam và #TetDocLap.

Những video này tái hiện các dấu mốc lịch sử trọng yếu bằng hình thức kể chuyện sáng tạo, hoạt cảnh, animation hoặc kết hợp âm nhạc dân tộc - hiện đại; lan tỏa những câu chuyện thực tế về các cá nhân, tập thể đang cống hiến cho cộng đồng và đất nước.

Bên cạnh đó, video góp phần giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực, trang phục và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Các tác phẩm nghệ thuật như thơ ca, âm nhạc, vũ đạo… hướng về Tổ quốc cũng được đưa lên nền tảng.

Cục Báo chí khuyến khích nhà sáng tạo ứng dụng công nghệ số, hiệu ứng hiện đại, trí tuệ nhân tạo (Al) để thể hiện các nội dung lịch sử và văn hóa theo cách mới mẻ, gần gũi với giới trẻ.

Đặc biệt, các video nổi bật, có sức lan tỏa cao và nội dung tích cực sẽ được xét chọn và vinh danh vào dịp 2/9 với các hình thức ghi nhận phù hợp.

Tính đến ngày 22/8, đã có hơn 8.400 video gắn hashtag #RangRoVietNam trên TikTok, 280.900.922 lượt xem, gần 2 triệu lượt thích và 80.000 lượt chia sẻ sang các nền tảng khác.

Mỗi đoạn video, mỗi hình ảnh được chia sẻ không chỉ là lời khẳng định về tình yêu Tổ quốc, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc đang hiện hữu trong từng người trẻ.

Những clip này “nhuộm đỏ” TikTok không chỉ lan tỏa cảm xúc mà còn là một lời nhắc nhở về tình yêu nước trong thời đại số. Ở đó, tinh thần Việt Nam được kết nối bằng công nghệ, nhưng lại chạm đến trái tim một cách chân thật.