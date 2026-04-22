Ngày 22/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook "H.N" đăng tải video có nội dung gây phản cảm, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Hình ảnh cắt từ video có nội dung gây phản cảm của C.A.N.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Khánh Yên xác minh, làm rõ.

Cơ quan công an xác định người đăng tải là anh C.A.N., một TikToker có nhiều người theo dõi trên TikTok và Facebook.

Cơ quan công an làm việc với TikToker C.A.N. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, anh C.A.N. thừa nhận mục đích đăng video là để thu hút người xem và tăng lượt tương tác.

Cơ quan chức năng đã xử phạt C.A.N. 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức pháp luật, không đăng tải nội dung phản cảm, sai sự thật. Đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng.