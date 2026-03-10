Ngày 10/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp đăng tải, phát tán trái phép nội dung phim điện ảnh đang công chiếu tại rạp lên mạng xã hội nhằm trục lợi.

Theo cơ quan công an, trước đó ngày 25/2, đơn vị tiếp nhận phản ánh về việc bộ phim điện ảnh "Thỏ ơi" – đang được công chiếu tại nhiều rạp trên cả nước – bị quay lén, cắt ghép rồi phát tán trái phép trên không gian mạng, đặc biệt trên nền tảng TikTok, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị sản xuất và phát hành.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, rà soát các tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, phát hiện tài khoản TikTok “Thỏ ơi!” (@thooi562) đăng tải hàng chục video clip quay lén từ bộ phim trên, mỗi clip dài khoảng 60–120 giây, thu hút nhiều lượt xem và bình luận.

Công an TPHCM mời P. đến làm việc. Ảnh: CACC

Quá trình xác minh cho thấy tài khoản trên còn rao bán bản ghi đầy đủ của bộ phim, giao dịch qua Telegram và yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định người quản trị các tài khoản trên là T.V.P. (22 tuổi, cư trú tại TPHCM) và mời lên làm việc ngày 2/3/2026.

Tại cơ quan công an, P. thừa nhận đã lập nhiều tài khoản TikTok như “Thỏ ơi!” (@thooi_56), “Thỏ ơi!” (@thooi562), “thooi_560”, “Thỏ ơi!” (@thooi_563) để đăng khoảng 45 đoạn video cắt từ phim “Thỏ ơi!!” nhằm thu hút lượt xem. Sau đó, P. tổng hợp các đoạn video thành bản phim hoàn chỉnh rồi rao bán cho người có nhu cầu.

Từ ngày 23/2/2026 đến khi bị phát hiện, P. đã bán bản ghi bộ phim cho 11 người. Tại buổi làm việc, P. thừa nhận hành vi vi phạm, khai báo thành khẩn và cam kết chấm dứt việc phát tán trái phép nội dung phim trên mạng.

Ngày 6/3/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.V.P. về hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP). Đồng thời, buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi tham gia môi trường mạng cần tuân thủ quy định pháp luật, đặc biệt là các quy định về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ. Hành vi quay lén, sao chép, phát tán trái phép phim chiếu rạp có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.