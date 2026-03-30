Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Lê Anh Điệp (TikToker “Tàng Keng Ông Trùm”) và Đoàn Quốc Việt (TikToker “Dù Bầu Trời”) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cáo buộc, nhận thấy nhiều người trở nên nổi tiếng nhờ đăng video trên TikTok, Điệp nảy sinh ý định làm clip để thu hút sự chú ý. Ngày 8/10/2025, Điệp sử dụng điện thoại quay hai video có nội dung thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền, xúc phạm người dân miền Nam; kích động thái độ thù địch, gây kỳ thị, chia rẽ giữa các vùng miền, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc. Ngoài ra, các video còn công kích hoạt động cứu trợ đồng bào bị thiên tai tại các tỉnh phía Bắc, gây tác động tiêu cực đến công tác cứu trợ.

Bị can Lê Anh Điệp (Tiktoker 'Tàng Keng Ông Trùm'). Ảnh: CACC

Sau đó, Điệp đăng tải hai video lên TikTok, thu hút lượng lớn người xem. Nội dung các video gây bức xúc trong dư luận, kéo theo làn sóng chỉ trích, lên án mạnh mẽ, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh trên không gian mạng.

Giữa tháng 10/2025, sau khi xem các video của Điệp trên TikTok, Đoàn Quốc Việt đã tham gia bình luận, chia sẻ. Tiếp đó, Việt cũng sử dụng điện thoại quay hai video với lời lẽ thô tục, mang tính chia rẽ vùng miền.

Bị can Đoàn Quốc Việt (Tiktoker 'Dù Bầu Trời'). Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Đoàn Quốc Việt khai nhận đã cố ý “ăn theo” tài khoản “Tàng Keng Ông Trùm” nhằm tăng tương tác, thu hút sự chú ý; từ đó sản xuất, phát tán nhiều video có nội dung phản cảm, vi phạm pháp luật.

Theo cáo buộc, hành vi của các bị can đã gây tác động tiêu cực đến chính sách đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến hoạt động thiện nguyện, công tác khắc phục hậu quả thiên tai và an ninh mạng.