Ngày 25/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, qua trinh sát trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc đăng tải các video quảng cáo vay tiền tín chấp lãi suất thấp trên nền tảng TikTok.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng làm rõ hai đối tượng liên quan gồm Phạm Thị Hảo (29 tuổi) và Trần Huyền Trang (25 tuổi), cùng trú tại Phú Thọ.

Tài khoản của các đối tượng có liên quan, Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, các đối tượng tự quay video, đăng tải lên mạng xã hội để quảng cáo dịch vụ vay tiền. Khi có người liên hệ, chúng hướng dẫn kết nối qua Zalo để trao đổi.

Để tạo lòng tin, các đối tượng giả danh nhân viên tư vấn tài chính, thực hiện các bước “thẩm định hồ sơ”. Sau đó, chúng đưa ra nhiều lý do yêu cầu người vay nộp tiền như phí hồ sơ, phí giải ngân, lỗi chuyển khoản hoặc tiền phạt.

Phương thức, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến của nhóm đối tượng. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, nhóm này sử dụng thủ đoạn bẫy "lỗi chuyển khoản”, yêu cầu bị hại chuyển lại tiền nhiều lần với lý do ghi sai nội dung hoặc giao dịch không hợp lệ. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục hứa hẹn hoàn trả để kéo dài thời gian, rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Để phục vụ hành vi phạm tội, các đối tượng còn nhờ người khác đứng tên mở nhiều tài khoản ngân hàng nhằm nhận và luân chuyển tiền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.