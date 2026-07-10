Ngày 10/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B.V.H. (trú phường Hương An), chủ tài khoản Facebook “Bin Síp Bơ Huế” và TikTok “Bin síp bơ nước Huế”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan công an phát hiện hai tài khoản này đăng tải video có nội dung phổ biến hoạt động đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và cổ xúy nhảy cầu tự tử sau khi thua cá độ.

Theo cơ quan chức năng, đây là những nội dung tiêu cực, có thể gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý cộng đồng mạng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xác minh và làm việc với chủ tài khoản.

Công an làm việc với B.V.H. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, B.V.H. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết việc đăng tải các video trên nhằm mục đích giải trí, tăng tương tác và thu hút lượt xem trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng xác định việc sản xuất và đăng tải các video trên nhằm mục đích "câu like", "câu view", gây tác động tiêu cực đến cộng đồng mạng.

Do đó, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt B.V.H. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc" theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP và Nghị định 211/2025/NĐ-CP).

Công an TP Huế cũng cho biết, từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, thay thế Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Theo quy định mới, hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội có thể bị xử phạt từ 10-25 triệu đồng.