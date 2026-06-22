Ngày 22/6, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Tuấn (39 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi, xuất hiện nhiều tình tiết mới cần làm rõ nên sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, Tuấn từng là Giám đốc khối khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Phòng giao dịch Lê Trọng Tấn, Chi nhánh Tân Phú.

Đầu tháng 2/2023, do thua lỗ khi tham gia các sàn giao dịch vàng ảo và cần tiền trả nợ, Tuấn đưa ra thông tin gian dối rằng cần vay vốn để thực hiện dịch vụ đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao. Tin tưởng, nhiều khách hàng của ACB đã chuyển tiền cho Tuấn vay.

Bị cáo Trần Tuấn. Ảnh: TP

Theo cáo buộc, đầu tháng 8/2023, Tuấn liên hệ với vợ chồng ông Lưu Ch. (ngụ phường Tân Sơn Nhì) hỏi vay 3 tỷ đồng với lý do cần tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng trong 3 ngày, hứa trả thêm 10 triệu đồng tiền công.

Sau đó, Tuấn gọi cho bà Nguyễn Thị Kim O. (ngụ phường Phú Thọ Hòa), đưa ra thông tin gian dối rằng vợ chồng ông Ch. đang cần bán nhà. Tin tưởng, bà O. giới thiệu bà Nguyễn Hồng N. (ngụ phường Sài Gòn) mua căn nhà này.

Khi bà N. đồng ý giao dịch, Tuấn tiếp tục thuyết phục vợ chồng ông Ch. ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà mang tính chất giả cách nhằm nhận 3 tỷ đồng từ bà N. Theo thỏa thuận do Tuấn đưa ra, sau khi hoàn tất việc đáo hạn ngân hàng, hợp đồng đặt cọc sẽ được hủy.

Ngày 8/8/2023, tin tưởng những thông tin mà Tuấn đưa ra, vợ chồng ông Ch. ký hợp đồng đặt cọc với bà N., nhận 3 tỷ đồng rồi chuyển toàn bộ số tiền này cho Tuấn.

Giám đốc lừa cả đồng nghiệp

Tối cùng ngày, Tuấn đưa ông Phan Tất H., nhân viên tín dụng của Ngân hàng HDBank, đến gặp vợ chồng ông Lưu Ch. và giới thiệu rằng họ đang cần vay 3 tỷ đồng để tất toán khoản vay tại Ngân hàng ACB. Tuấn hứa sau khi hoàn tất việc tất toán sẽ hỗ trợ ông Ch. vay vốn tại HDBank.

Tin tưởng, ông H. đã cho vợ chồng ông Ch. mượn 3 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được chuyển cho Tuấn.

Theo cáo buộc, sau khi chiếm đoạt tổng cộng 6 tỷ đồng từ các nạn nhân, Tuấn đã nạp 2,8 tỷ đồng vào sàn vàng ảo Trustmarket nhưng thua lỗ toàn bộ. Phần còn lại được sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Không dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục sử dụng chiêu thức vay tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, anh ta nhờ một khách hàng của ACB là bà Nguyễn Thị Bích Th. đứng tên ký hồ sơ vay 5,65 tỷ đồng trong thời hạn 3 ngày.

Sau khi bà Th. đồng ý, Tuấn liên hệ với ông Đặng Bá L. (ngụ phường Bình Trị Đông), đưa ra thông tin gian dối rằng bà Th. đang gặp khó khăn về tài chính và cần thế chấp hai thửa đất để vay 5,65 tỷ đồng.

Ngày 7/8/2023, ông L. và bà Th. ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với hai thửa đất của bà Th. Nhận tiền từ ông L., bà Th. chuyển toàn bộ cho Tuấn theo thỏa thuận trước đó.

Cơ quan tố tụng xác định, số tiền chiếm đoạt được từ giao dịch này đã bị Tuấn sử dụng để cá cược bóng đá và đầu tư chứng khoán nhưng thua lỗ hết.

Đến ngày 10/8/2023, Tuấn tiếp tục dựng chuyện để bà Th. ký hợp đồng thế chấp hai thửa đất cho ông Hồ Tấn Ch. vay 5,65 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền này, Tuấn dùng một phần để trả nợ, phần còn lại chi tiêu cá nhân.