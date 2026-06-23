Ngày 23/6, Công an phường Rạch Dừa (TPHCM) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.D. (59 tuổi) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Cơ quan công an làm việc với ông D. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 12/6, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Rạch Dừa phát hiện một tài khoản Facebook đăng bài trong nhóm “Chợ Rạch Dừa, phường 10, 11, 12 - Vũng Tàu” với nội dung “Công an Rạch Dừa bảo kê cho đối tượng này” kèm hình ảnh người đàn ông.

Kết quả xác minh cho thấy chủ tài khoản đăng tải bài viết là ông N.D. nên cơ quan công an đã mời người này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông D. thừa nhận là người đăng tải nội dung trên. Ông D. trình bày nguyên nhân xuất phát từ bức xúc cá nhân sau vụ va chạm giao thông xảy ra trước đó tại phường Phước Thắng.

Sau va chạm, ông D. cho rằng mình bị chồng của người phụ nữ liên quan chặn đầu xe gây sự nên đã đăng bài với nội dung quy chụp Công an phường Rạch Dừa “bảo kê”.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định nội dung ông D. đăng tải là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an. Căn cứ quy định pháp luật, Công an phường Rạch Dừa đã ra quyết định xử phạt ông D. 7,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết không tái phạm.