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Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phát hiện đối tượng Huỳnh Lê Thanh Long cùng nhiều đồng phạm có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phương thức hoạt động tinh vi và quy mô rộng lớn của đường dây này, đầu tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Ban chuyên án đã bắt 150 đối tượng và hiện tại đã khởi tố, bắt tạm giam 85 bị can. Ảnh: CACC

Đến cuối tháng 6, Ban chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và công an nhiều địa phương đồng loạt ra quân phá án, triệu tập các đối tượng liên quan tới làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng gồm: Huỳnh Lê Thanh Long, Nguyễn Việt Bảo Long, Hứa Bá An, Trần Lê Tuấn Kiệt, Trần Anh Dũng, Lê Thanh Tiến, Hoàng Tấn Phát... cùng các mắt xích liên quan đã thừa nhận hành vi.

Đối tượng Hoàng Tấn Phát... Ảnh: CACC

Và đối tượng Huỳnh Lê Thanh Long có vai trò cầm đầu. Ảnh: CACC

Nhóm này khai đã nhận các tài khoản cá độ cấp master từ các đối tượng ở Campuchia, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp agent và member để giao lại cho các con bạc trên địa bàn TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác tham gia cá độ bóng đá thông qua trang web Bong88.com.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây lên đến hơn 3.500 tỷ đồng. Hệ thống này có sự phân cấp, điều hành vô cùng chặt chẽ và mở rộng trên nhiều địa phương.

Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ 150 đối tượng liên quan đến 2 đường dây đánh bạc trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 85 đối tượng thuộc 2 đường dây về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng còn lại.