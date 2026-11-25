Sau khi tạm dừng livestream khiêu dâm, Ngô Thị Bích Thảo (19 tuổi, biệt danh “Thảo Baby”) cùng bạn trai lập tài khoản, đăng hình ảnh gợi dục, chào mời dịch vụ gọi video nhạy cảm để lừa đảo.

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Qua điều tra, xác minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã bắt giữ Ngô Thị Bích Thảo (biệt danh "Thảo Baby"; 19 tuổi, trú tại Hưng Yên) và Nguyễn Xuân Đạo (20 tuổi, trú tại Hà Nội, bạn trai của Thảo) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Cục C04 đã chuyển vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan này đã khởi tố Thảo và Đạo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, sau khi các clip có nội dung khiêu dâm của Thảo bị phát tán trên mạng xã hội, cô gái này tạm dừng hoạt động livestream. Do cần tiền phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân, tháng 8/2026, Thảo và Đạo bàn bạc, thống nhất tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dùng mạng xã hội.

Đối tượng Ngô Thị Bích Thảo. Ảnh: CACC

Sở hữu tài khoản TikTok có hơn 300.000 người theo dõi, Thảo và Đạo đăng tải hình ảnh, video mang tính chất gợi dục, hở hang nhằm thu hút sự chú ý của người dùng. Sau đó, các đối tượng dẫn dụ những người quan tâm chuyển sang trao đổi riêng qua các nền tảng như Zalo, Facebook.

Tại đây, Thảo và Đạo chào mời dịch vụ gọi video trực tiếp có nội dung khiêu dâm với giá 500.000 đồng/lần hoặc bán 5 video nhạy cảm với giá 300.000 đồng, yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, các đối tượng không thực hiện như cam kết mà lập tức cắt đứt liên lạc, chặn tài khoản của người chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Do e ngại và nhận định số tiền bị chiếm đoạt không lớn, những người bị hại không trình báo cơ quan chức năng.

Trong khoảng 2 tháng, số tiền các đối tượng chiếm đoạt được xác định lên tới gần chục triệu đồng. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định những người bị chiếm đoạt tiền phần lớn còn rất trẻ.

Đáng lo ngại, Thảo coi việc phát trực tuyến các nội dung khiêu dâm trên không gian mạng là chuyện hết sức bình thường, không nhận thức đầy đủ những hệ lụy tiêu cực đối với đạo đức, văn hóa và xã hội.

Tại cơ quan điều tra, Thảo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời bày tỏ sự hối hận.

Thảo trình bày: “Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, tôi cảm thấy hành vi của tôi đã vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, ảnh hưởng đến các bạn trẻ. Tôi rất ân hận và xấu hổ. Mong rằng các bạn trẻ không làm theo những gì tôi đã làm”.

Trước đó, từ cuối năm 2024, Thảo được một người quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream nội dung khiêu dâm theo yêu cầu của người xem trên các ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

Ban đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ livestream, sau đó tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem donate (tặng quà, chuyển tiền) để yêu cầu thực hiện các nội dung theo mong muốn.

Theo lời khai của Thảo, thu nhập từ hoạt động livestream trên có thời điểm dao động từ 100-300 triệu đồng mỗi tháng.