Vũ Xuân Trường bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập 6 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách, giúp nhà hàng New Century giấu doanh thu hơn 25 tỷ đồng, gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 14/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Vũ Xuân Trường (SN 1973, trú phường Tam Thanh) và Đinh Thị Thanh Cúc (SN 1972, trú phường Kỳ Lừa) để điều tra về hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Trọng Tín.

Bị can Vũ Xuân Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Theo cơ quan công an, Trường là Phó Giám đốc Công ty TNHH Trọng Tín, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng thuộc hệ thống New Century. Cúc là nhân viên công ty.

Quá trình hoạt động, Trường bị cáo buộc chỉ đạo Cúc lập 6 tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng.

Bị can Đinh Thị Thanh Cúc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Thông qua thủ đoạn này, các bị can bị xác định không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai, hạch toán thuế và để ngoài sổ sách doanh thu hơn 25 tỷ đồng. Hành vi trên gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý theo quy định của pháp luật.

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