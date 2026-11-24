TikToker Ngô Thị Bích Thảo (19 tuổi, trú tại Hưng Yên) với biệt danh “Thảo Baby”, chủ tài khoản TikTok “Thị Nở” với hơn 300.000 lượt theo dõi đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ để điều tra.

Ngày 24/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã bắt giữ Ngô Thị Bích Thảo (19 tuổi, trú tại Hưng Yên), biệt danh “Thảo Baby”, chủ tài khoản TikTok “Thị Nở” với hơn 300.000 lượt theo dõi, để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo lời khai ban đầu, từ cuối năm 2024, Thảo được một đối tượng quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream (phát sóng trực tuyến) nội dung khiêu dâm, thủ dâm theo yêu cầu của người xem trên các ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

Đối tượng Ngô Thị Bích Thảo. Ảnh: CACC

Ban đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ livestream, sau đó tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem donate (tặng quà, chuyển tiền) để yêu cầu cô thực hiện các nội dung theo mong muốn.

Đáng chú ý, theo lời khai tại cơ quan công an, thu nhập từ hoạt động livestream khiêu dâm, thủ dâm của Thảo có thời điểm dao động từ 100-300 triệu đồng mỗi tháng.

Các video ghi lại những nội dung này sau đó bị phát tán trên nhiều trang web khiêu dâm và trang cá cược trực tuyến, khiến Thảo được nhiều người biết đến trên không gian mạng.

Sau một thời gian hoạt động trên các nền tảng nước ngoài, Thảo dừng livestream và chuyển sang sử dụng TikTok với tài khoản mang tên “Thị Nở”, thu hút hơn 300.000 lượt theo dõi.

Quá trình xác minh hoạt động của tài khoản này trên không gian mạng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệu tập Ngô Thị Bích Thảo đến làm việc để làm rõ các hành vi có liên quan.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng lợi dụng không gian mạng để livestream nội dung khiêu dâm nhằm trục lợi, cũng như những hệ lụy tiêu cực khi các nội dung độc hại bị phát tán rộng rãi, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa và trật tự, an toàn xã hội.