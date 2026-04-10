Ngày 10/4, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ nhằm chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, xảy ra tại TP Hà Nội.

Đối tượng Lê Trung Tiến. Ảnh: CACC

Trước đó, hôm 17/3, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc mua nhà ở xã hội tại Hà Nội. Sau đó, vụ án được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Tiến (SN 1991, trú tại xã Đại Thanh; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Star Homes) và Nguyễn Thị Thúy (SN 1987, trú tại phường Giảng Võ; Giám đốc nhân sự Công ty Star Homes), cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của 6 đối tượng liên quan đến việc môi giới và bán nhà ở xã hội, nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin khi mua nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật.

Những ai là bị hại, đã từng đặt mua nhà ở xã hội của các đối tượng trên, cần liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân), hoặc điều tra viên thụ lý (số điện thoại: 0935696569 hoặc 0692194085) để trình báo và phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.