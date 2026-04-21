Apple thông báo hôm 20/4 về việc John Ternus sẽ kế nhiệm Tim Cook làm CEO, trong khi ông Cook sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch điều hành từ ngày 1/9.

Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, sẽ tham gia hội đồng quản trị của Apple khi trở thành người đứng đầu. Chủ tịch không điều hành của Apple là Arthur Levinson sẽ trở thành giám đốc độc lập trưởng của nhà sản xuất iPhone vào thời điểm đó.

"Ông Cook sẽ tiếp tục giữ vai trò CEO qua mùa hè này để làm việc chặt chẽ cùng ông Ternus nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao suôn sẻ", Apple cho biết trong một thông cáo báo chí. Công ty cũng nêu trong một hồ sơ rằng hội đồng quản trị đã thông qua quyết định bổ nhiệm vào tuần trước.

Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng John Ternus tại một sự kiện nội bộ Apple hồi tháng 3. Ảnh: Bloomberg

Đây là đợt chuyển giao CEO đầu tiên của Apple kể từ khi ông Cook (hiện 65 tuổi) kế nhiệm Steve Jobs vào năm 2011, ngay trước khi Jobs qua đời. Ternus sẽ trở thành vị CEO thứ 8 của Apple.

"Được làm CEO của Apple và được tin tưởng dẫn dắt một công ty phi thường như vậy là đặc quyền lớn nhất trong cuộc đời tôi", ông Cook chia sẻ trong một tuyên bố.

Apple cũng thông báo Johny Srouji sẽ trở thành Giám đốc phần cứng, tiếp quản vai trò mở rộng từ Ternus. Srouji, người gần đây nhất giữ chức Phó chủ tịch cấp cao phụ trách công nghệ phần cứng, cũng sẽ lãnh đạo bộ phận kỹ thuật phần cứng.

Giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã tăng hơn 20 lần dưới thời Cook, chốt phiên hôm thứ Hai ở mức 4.000 tỷ USD. Năm ngoái, ông Cook mang về tổng mức thù lao 74,6 triệu USD. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông gần 3 tỷ USD.

Tuy nhiên, khi ông Cook rời ghế, Apple phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp, căng thẳng địa chính trị, các mức thuế quan từ chính quyền Trump và tình trạng thiếu hụt bộ nhớ gắn liền với nhu cầu chip AI tăng vọt.

Ternus, 50 tuổi, đã làm việc tại Apple khoảng một nửa cuộc đời mình, gia nhập công ty chỉ 4 năm sau khi tốt nghiệp Đại học Pennsylvania với bằng kỹ sư cơ khí.

Danh mục quản lý của ông bao gồm việc giám sát các nhóm kỹ thuật phần cứng đứng sau iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods và Vision Pro.

Ternus gia nhập Apple vào năm 2001 sau 4 năm làm kỹ sư cơ khí tại Virtual Research Systems. Đến năm 2013, ông trở thành phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng.

Di sản cải tổ chuỗi cung ứng và bài toán AI

Trong gần 15 năm đương nhiệm, ông Cook đã giám sát bước nhảy vọt của Apple vào lĩnh vực công nghệ thiết bị đeo với sự ra mắt của Apple Watch, AirPods và kính thực tế ảo Vision Pro.

Doanh thu tăng gần gấp bốn lần dưới thời Cook, vượt mức 400 tỷ USD trong năm tài chính gần nhất. Ông nổi tiếng tại Thung lũng Silicon như một chuyên gia vận hành, người đã cải tổ chuỗi cung ứng của Apple sau khi gia nhập vào năm 1998, thời điểm công ty đang bên bờ vực phá sản.

Đối với Ternus, khía cạnh quan trọng nhất trong công việc mới có lẽ là thúc đẩy công ty tiến sâu hơn vào trí tuệ nhân tạo, nơi Apple đang tụt hậu so với nhiều đối thủ vốn hóa lớn.

Dù iPhone 17 bán chạy, Apple vẫn bị chỉ trích vì thiếu công nghệ AI tiên tiến, đặc biệt sau khi trì hoãn nâng cấp trợ lý giọng nói Siri vào năm ngoái.

Vào tháng 12, Apple đã cải tổ lại ban lãnh đạo AI, thay thế cựu giám đốc bằng một cựu binh từ Google. Công ty cho biết sẽ ra mắt phiên bản Siri cập nhật trong năm nay dựa trên mô hình AI Google Gemini.

Những năm gần đây, ông Cook đóng vai trò như một chính khách để thúc đẩy lợi ích của Apple. Gần đây, các hoạt động vận động hành lang công khai của ông tập trung nhiều vào Tổng thống Donald Trump, người từng đe dọa và bãi bỏ một số thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước châu Á khác.

Vào tháng 8, ông Cook đã đến Nhà Trắng, xuất hiện cùng ông Trump để công bố việc Apple sẽ chi 600 tỷ USD tại Mỹ trong 5 năm tới.

Dan Ives, nhà phân tích tại Wedbush Securities, nhận định thời điểm ông Cook rời đi khá bất ngờ.

"Quan điểm chung là ông ấy sẽ ở lại thêm khoảng một năm nữa", Ives nói.

Mới tháng trước, ông Cook còn lên chương trình "Good Morning America" để dập tắt những đồn đoán về tương lai của mình tại công ty, khẳng định chuyện nghỉ hưu chỉ là tin đồn.

(Theo CNBC)