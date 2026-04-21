Quy trình tuyển dụng mới cho đội ngũ chip AI của Tesla loại bỏ gần như mọi yếu tố của một đơn xin việc tiêu chuẩn. Thay vì nộp sơ yếu lý lịch hoặc thư xin việc, các ứng viên được yêu cầu gửi ba đoạn mô tả ngắn về những vấn đề kỹ thuật khó nhất mà họ từng giải quyết.

Đó là toàn bộ yêu cầu. Không có hướng dẫn định dạng, không có phần học vấn, không có danh sách các nhà tuyển dụng trước đây. Chỉ thị này, được đăng công khai và nhắm vào các kỹ sư chip, cho thấy Elon Musk muốn xem bằng chứng về khả năng giải quyết vấn đề thực tế thay vì những bản tóm tắt sự nghiệp do các nhà tuyển dụng hoặc công cụ tạo sơ yếu lý lịch bằng AI nhào nặn.

Tỷ phú Elon Musk nổi tiếng với phong cách quản lý khác thường, kể cả trong chuyện tuyển dụng. Ảnh: Wiki Commons

Định dạng này cố tình được tối giản hóa nhằm phục vụ một mục đích rõ ràng. Bằng cách nén hồ sơ ứng tuyển thành ba câu tuyên bố về thành tựu kỹ thuật, Musk đang sàng lọc một kiểu ứng viên cụ thể: người có thể xác định, trình bày mạch lạc và xếp hạng các thách thức kỹ thuật khó khăn nhất mà họ đã đích thân giải quyết.

Cách tiếp cận này giả định rằng chất lượng của những vấn đề đó, cùng với sự rõ ràng mà một người mô tả chúng, tiết lộ nhiều điều về năng lực hơn là số năm kinh nghiệm hoặc tấm bằng từ một trường đại học danh tiếng. Đối với các vai trò thiết kế chip nơi công việc chuyên môn hóa cao độ, logic này có sự nhất quán nội bộ nhất định, ngay cả khi nó đi ngược lại cách phần lớn ngành công nghiệp bán dẫn chiêu mộ nhân tài.

Phương pháp tuyển dụng bằng ba gạch đầu dòng không phải là một chiêu trò tách rời khỏi chiến lược rộng lớn hơn của Tesla. Nó là một phần của chiến dịch quyết liệt nhằm xây dựng đội ngũ thiết kế chip nội bộ cho siêu máy tính Dojo3, vốn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tham vọng của Tesla trong lĩnh vực lái xe tự động và huấn luyện AI.

Musk từng cho biết, ông "tham gia sâu" vào các cuộc họp thiết kế chip, một mức độ can thiệp cá nhân cho thấy dự án Dojo3 nằm trong số những ưu tiên hàng đầu của ông tại Tesla. Việc ông trực tiếp tham gia vào các vòng đánh giá kỹ thuật đồng nghĩa với việc những người được tuyển dụng qua quy trình này có thể sẽ trực tiếp trình bày công việc của họ với chính Musk, làm tăng áp lực và tính chất quan trọng đối với cả công ty lẫn ứng viên.

Dojo3 thể hiện vụ cá cược của Tesla rằng họ có thể thiết kế silicon tùy chỉnh đủ sức cạnh tranh với các con chip từ Nvidia và các thế lực lâu đời khác trong mảng phần cứng huấn luyện AI. Việc tuyển dụng các kiến trúc sư chip giàu kinh nghiệm hiện là một trong những thách thức nhân sự khó khăn nhất trong lĩnh vực công nghệ, với một nhóm nhỏ các kỹ sư toàn cầu từng thiết kế hoàn thiện các bộ xử lý tiên tiến và tối ưu hóa chúng cho khối lượng công việc quy mô trung tâm dữ liệu.

Định dạng ứng tuyển khác thường của Musk một phần có thể là chiêu bài tiếp thị để nổi bật trong môi trường tuyển dụng đông đúc đó. Một bài đăng tuyển dụng lan truyền yêu cầu ba gạch đầu dòng thay vì một bản CV dài 10 trang sẽ thu hút sự chú ý trong giới kỹ sư và sự chú ý chính là bước đầu tiên trong thu hút nhân tài.

Đối với cộng đồng nhỏ các kỹ sư đủ tiêu chuẩn để thiết kế bộ xử lý huấn luyện AI, thử nghiệm tuyển dụng của Musk tạo ra một điểm ra quyết định bất thường. Việc nộp đơn gần như không tốn chút công sức nào, điều này làm giảm rào cản gia nhập và có thể thu hút những ứng viên thường bỏ qua một bài đăng tuyển dụng của công ty.

Nhưng sự thiếu cấu trúc cũng có nghĩa là người nộp đơn phải đưa ra những lựa chọn mang tính rủi ro cao về những gì cần nhấn mạnh: ba vấn đề quá cơ bản có thể khiến họ bị loại, trong khi ba vấn đề quá vĩ mô có thể không truyền đạt được tác động thực tế tới một người đánh giá không có chuyên môn. Quy trình này đẩy hoàn toàn gánh nặng chuyển ngữ (dịch công việc kỹ thuật phức tạp thành một câu chuyện hấp dẫn) lên đôi vai của ứng viên.

(Theo thedailyoverview, fortune)