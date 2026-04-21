Apple vừa chính thức xác nhận sự thay đổi lớn trong ban lãnh đạo cấp cao. Tim Cook sẽ từ nhiệm vị trí CEO và chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành từ ngày 1/9 tới. Người được chọn để kế nhiệm là John Ternus, một quản lý cấp cao có 25 năm gắn bó với công ty.

CEO Apple Tim Cook sẽ chuyển sang vai trò khác từ 1/9. Ảnh: Bloomberg

Trong thư nội bộ gửi nhân viên, Cook nhìn lại chặng đường 15 năm từ khi được Steve Jobs giao trọng trách CEO. Ông khẳng định những giá trị cốt lõi của Apple vẫn không thay đổi, bao gồm niềm tin vào sự đơn giản, quyết tâm đổi mới và khát vọng để lại một thế giới tốt đẹp hơn.

"Hôm nay, chúng ta có một lộ trình thực sự phi thường và tôi chưa bao giờ lạc quan hơn về tương lai của Apple. Đó là lý do tôi quyết định đây là thời điểm thích hợp để chuyển sang vai trò mới", ông Cook viết.

Đánh giá về người kế nhiệm, ông cho biết: "Trong suốt nhiều năm làm việc cùng nhau, tình yêu và niềm đam mê của John dành cho Apple luôn tỏa sáng. Anh ấy là một người có tầm nhìn, một người có sự chính trực đáng kinh ngạc và là kiểu người mà tất cả chúng ta đều tự hào khi đi theo".

Thư gửi cộng đồng người dùng của vị lãnh đạo 63 tuổi cũng hé lộ thêm về tân CEO. Theo đó, John Ternus là một kỹ sư xuất sắc đã dành 25 năm qua để xây dựng các sản phẩm của Apple, luôn "ám ảnh với từng chi tiết" để tạo ra những thiết bị tốt hơn và táo bạo hơn.

Về lộ trình chuyển giao, Tim Cook chia sẻ ông sẽ tiếp tục giữ cương vị CEO qua mùa hè này để phối hợp chặt chẽ cùng John Ternus. Với vai trò mới là Chủ tịch điều hành, ông sẽ hỗ trợ tân CEO và công ty trong các lĩnh vực trọng yếu, sẵn sàng đóng góp kinh nghiệm bất cứ khi nào cần thiết.

Kết thúc bức thư gửi cộng đồng, ông Cook bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người dùng toàn cầu - những người gửi email cho ông mỗi sáng để chia sẻ về cách các sản phẩm như Apple Watch hay Mac thay đổi cuộc sống của họ.

"Tôi, Tim, một người lớn lên ở vùng nông thôn trong một thời đại khác, đã có cơ hội trở thành CEO của công ty vĩ đại nhất thế giới trong những khoảnh khắc kỳ diệu này", ông bộc bạch.

Nhấn mạnh đây không phải là lời tạm biệt mà là một sự chuyển giao, ông gửi lời cảm ơn người dùng vì đã luôn đặt niềm tin vào sự dẫn dắt của mình.

Apple sẽ tổ chức một buổi họp mặt toàn công ty tại nhà hát Steve Jobs Theater vào 9h sáng 21/4 (giờ địa phương) để thảo luận chi tiết hơn về sự kiện này.